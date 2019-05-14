Поклонники Ольги Бузовой на концерте в Самаре заподозрили, что она выступала пьяной
Жители Самары пожаловались, что Ольга Бузова не оправдала их надежд на недавнем концерте. По мнению зрителей, звезда не только пела под фонограмму, но и не могла нормально дышать во время выступления.
Не так давно Ольга Бузова рассказала в своем микроблоге в Instagram о теплом приеме в Самаре, где ее встретили преданные поклонники. Однако многие после выступления звезды остались недовольны. Как отметили зрители, они ожидали качественного концерта, а Ольга Бузова пела под фонограмму.
Отметили хейтеры и откровенные костюмы поющей телеведущей, несмотря на то, что в зале были дети. Также, по мнению поклонников, звезда была как будто с похмелья, ведь у нее был подозрительный голос и одышка.
Не так давно Ольга Бузова рассказала в своем микроблоге в Instagram о теплом приеме в Самаре, где ее встретили преданные поклонники. Однако многие после выступления звезды остались недовольны. Как отметили зрители, они ожидали качественного концерта, а Ольга Бузова пела под фонограмму.
Отметили хейтеры и откровенные костюмы поющей телеведущей, несмотря на то, что в зале были дети. Также, по мнению поклонников, звезда была как будто с похмелья, ведь у нее был подозрительный голос и одышка.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35