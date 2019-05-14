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После ухода с проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Маргаритой Ларченко и возобновил отношения с Аленой Савкиной

Неделю назад участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Маргарита Ларченко неожиданно для всех покинули его. Теперь появились слухи, что пара рассталась, а саратовский шансонье уже успел помириться с экс-возлюбленной Аленой Савкиной.
После ухода с проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Маргаритой Ларченко и возобновил отношения с Аленой Савкиной

После ухода с проекта "Дом-2" возлюбленных Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко в Сети тут же появились слухи, что они расстались. Якобы девушка отправилась в свой родной Мурманск, а вот молодой отец предпочел остаться в Москве и все свободное время стал уделять маленькому сыну Богдану и бывшей избраннице Алене Савкиной.

Поклонники гадают, правдивы ли появившиеся сведения, ведь, согласно слухам, Илья Яббаров и мать его малыша даже собираются вернуться в Периметр, чтобы снова попытаться построить крепкие семейные отношения.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25

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