После ухода с проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Маргаритой Ларченко и возобновил отношения с Аленой Савкиной
Неделю назад участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Маргарита Ларченко неожиданно для всех покинули его. Теперь появились слухи, что пара рассталась, а саратовский шансонье уже успел помириться с экс-возлюбленной Аленой Савкиной.
После ухода с проекта "Дом-2" возлюбленных Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко в Сети тут же появились слухи, что они расстались. Якобы девушка отправилась в свой родной Мурманск, а вот молодой отец предпочел остаться в Москве и все свободное время стал уделять маленькому сыну Богдану и бывшей избраннице Алене Савкиной.
Поклонники гадают, правдивы ли появившиеся сведения, ведь, согласно слухам, Илья Яббаров и мать его малыша даже собираются вернуться в Периметр, чтобы снова попытаться построить крепкие семейные отношения.
После ухода с проекта "Дом-2" возлюбленных Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко в Сети тут же появились слухи, что они расстались. Якобы девушка отправилась в свой родной Мурманск, а вот молодой отец предпочел остаться в Москве и все свободное время стал уделять маленькому сыну Богдану и бывшей избраннице Алене Савкиной.
Поклонники гадают, правдивы ли появившиеся сведения, ведь, согласно слухам, Илья Яббаров и мать его малыша даже собираются вернуться в Периметр, чтобы снова попытаться построить крепкие семейные отношения.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25