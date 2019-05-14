После ухода с проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Маргаритой Ларченко и возобновил отношения с Аленой Савкиной

После ухода с проекта "Дом-2" возлюбленных Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко в Сети тут же появились слухи, что они расстались. Якобы девушка отправилась в свой родной Мурманск, а вот молодой отец предпочел остаться в Москве и все свободное время стал уделять маленькому сыну Богдану и бывшей избраннице Алене Савкиной.Поклонники гадают, правдивы ли появившиеся сведения, ведь, согласно слухам, Илья Яббаров и мать его малыша даже собираются вернуться в Периметр, чтобы снова попытаться построить крепкие семейные отношения.