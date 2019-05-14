Специалисты представили список продуктов, ошибочно считающихся диетическими





В ход идут различные уловки и приемы маркетинга: непопулярный товар выставляется на более выгодное для восприятия место, применяются яркие цвета в упаковках, проводится пропаганда диетических свойств этих продуктов. Однако такой пиар товара не соответствует требованиям диетического питания. Например, в обезжиренные йогурты производители добавляют различные усилители вкусов, сахар и другие компоненты, которые не рекомендовано употреблять людям с избыточным весом.То же самое можно сказать и о хлебцах для похудения – их производят из белой муки, жиров и сахара. Количество калорий в них ничуть не меньше, чем в сдобных булочках и батонах. В составе настоящих хлебцов присутствуют только цельнозерновые злаки. Преувеличена полезность и соков в пакетах – в их составе очень большое количество глюкозы, а также химических красителей. Людям, придерживающимся диетического питания, следует с осторожностью употреблять мед. Столовая ложка этого лакомства содержит около 20 грамм сахара и почти 65 ккал.