Эксперт рассказала о способах отличить лень от депрессии
Состояние лени ученые считают одним из признаков серьезного недуга. Светлана Нагорнова, арт-терапевт Кыргызстана, назвала способ, помогающий отличить простое нежелание человека заниматься чем-либо от депрессии.
В психологии понятие лень отсутствует. Подобное состояние может свидетельствовать о различных проблемах с физическим или психическим здоровьем и связано с гормональным сбоем, отсутствием мотивации или депрессией. Иногда за нежеланием работать скрывается внутреннее сопротивление или острая потребность в отдыхе. У человека, стремящегося все успеть и забывающего о передышках в работе и сне, наступает момент, когда наблюдается упадок сил. Проблему можно решить отдыхом.
У некоторых людей проявляется лень-откладывание, когда они все дела переносят на «потом». В этом случае причину эксперт предлагает искать в детских травмах. Лень от депрессии легко отличить, если знать симптомы недуга, включающие полную апатию, бессонницу, отсутствие желания заниматься чем-либо.
В психологии понятие лень отсутствует. Подобное состояние может свидетельствовать о различных проблемах с физическим или психическим здоровьем и связано с гормональным сбоем, отсутствием мотивации или депрессией. Иногда за нежеланием работать скрывается внутреннее сопротивление или острая потребность в отдыхе. У человека, стремящегося все успеть и забывающего о передышках в работе и сне, наступает момент, когда наблюдается упадок сил. Проблему можно решить отдыхом.
У некоторых людей проявляется лень-откладывание, когда они все дела переносят на «потом». В этом случае причину эксперт предлагает искать в детских травмах. Лень от депрессии легко отличить, если знать симптомы недуга, включающие полную апатию, бессонницу, отсутствие желания заниматься чем-либо.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:47