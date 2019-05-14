Эксперт рассказала о способах отличить лень от депрессии





В психологии понятие лень отсутствует. Подобное состояние может свидетельствовать о различных проблемах с физическим или психическим здоровьем и связано с гормональным сбоем, отсутствием мотивации или депрессией. Иногда за нежеланием работать скрывается внутреннее сопротивление или острая потребность в отдыхе. У человека, стремящегося все успеть и забывающего о передышках в работе и сне, наступает момент, когда наблюдается упадок сил. Проблему можно решить отдыхом.У некоторых людей проявляется лень-откладывание, когда они все дела переносят на «потом». В этом случае причину эксперт предлагает искать в детских травмах. Лень от депрессии легко отличить, если знать симптомы недуга, включающие полную апатию, бессонницу, отсутствие желания заниматься чем-либо.