Ученые из Австралии назвали новые нормы количества употребления кофе





Профессорами был проведен ряд исследований, в результате которых было установлено, что нормальному здоровому человеку вполне достаточно употреблять ежедневно не более шести порций кофе. Такая норма исключает возможность проявления каких-либо проблем в организме. Ученые предупреждают о возникновении опасности, связанной с передозировкой кофеина, при этом вероятность сбоев в организме увеличивается более чем на 20 %.Большая часть человечества по утрам употребляет этот бодрящий напиток, считающийся отличным энергетическим эликсиром. При этом эксперты предупреждают о возможных проявлениях тошноты и раздраженности, если нарушать рекомендации по норме ежедневного употребления кофе.