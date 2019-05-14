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Ученые из Австралии назвали новые нормы количества употребления кофе

Авторитетные специалисты из Австралии заявили о безопасной ежедневной норме потребления кофе, необходимой работоспособному человеку, а также указали на негативный результат в случае игнорирования рекомендаций. Они пришли к выводу, что избыточное потребление кофеина может привести к проблемам сердечной деятельности.
Ученые из Австралии назвали новые нормы количества употребления кофе

Профессорами был проведен ряд исследований, в результате которых было установлено, что нормальному здоровому человеку вполне достаточно употреблять ежедневно не более шести порций кофе. Такая норма исключает возможность проявления каких-либо проблем в организме. Ученые предупреждают о возникновении опасности, связанной с передозировкой кофеина, при этом вероятность сбоев в организме увеличивается более чем на 20 %.

Большая часть человечества по утрам употребляет этот бодрящий напиток, считающийся отличным энергетическим эликсиром. При этом эксперты предупреждают о возможных проявлениях тошноты и раздраженности, если нарушать рекомендации по норме ежедневного употребления кофе.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:06

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