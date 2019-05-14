АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует идеальную фигуру в купальнике

Ольга Кабо, отметившая 51-летие в начале текущего года, выглядит намного моложе своего возраста и восхищает поклонников идеальной фигурой. В Instagram-аккаунте известной актрисы появилось фото, вызвавшее восторг у подписчиков, на нем звезда запечатлена в эффектном купальнике.
Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует идеальную фигуру в купальнике

Пляжный комплект выгодно подчеркнул изящество знаменитости и выделил ее тонкую талию. В подписи к снимку актриса предложила поклонникам в преддверии летнего сезона поделиться собственными рецептами красоты и рассказала о своих секретах. Кабо уверена, что основу женской красоты составляет коллаген. С возрастом количество этого полезного вещества уменьшается, что приводит к ухудшению состояния кожи, ногтей, волос, поэтому его уровень необходимо пополнять.

Звезда призвала фолловеров не лениться и всеми силами помогать организму «жить и блистать». «Все в наших руках!» - подытожила актриса. В ответ Кабо получила множество лестных комментариев от поклонников, восхищенных ее фигурой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После ухода с проекта "Дом-2" Илья
Специалисты представили список
Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует
Эксперт рассказала о способах отличить
Тина Канделаки «привлекла внимание» к
Ученые из Австралии назвали новые нормы
Максим Галкин рассказал о знакомстве с
Android 10 получит функцию
Секреты загадочной цивилизации майя до
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Дарья Донцова благодарна Богу за
Эксперты научили справляться с
Звезда «Дома-2» Майя Донцова купила
Милена Безбородова «переросла» клубы и
Эксперты рассказали о правилах,
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко начала
Лера Фрост назначена новой ведущей
Увеличение размера пениса признано
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Просмотреть все новости