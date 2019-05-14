Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо, отметившая 51-летие в начале текущего года, выглядит намного моложе своего возраста и восхищает поклонников идеальной фигурой. В Instagram-аккаунте известной актрисы появилось фото, вызвавшее восторг у подписчиков, на нем звезда запечатлена в эффектном купальнике.
Пляжный комплект выгодно подчеркнул изящество знаменитости и выделил ее тонкую талию. В подписи к снимку актриса предложила поклонникам в преддверии летнего сезона поделиться собственными рецептами красоты и рассказала о своих секретах. Кабо уверена, что основу женской красоты составляет коллаген. С возрастом количество этого полезного вещества уменьшается, что приводит к ухудшению состояния кожи, ногтей, волос, поэтому его уровень необходимо пополнять.
Звезда призвала фолловеров не лениться и всеми силами помогать организму «жить и блистать». «Все в наших руках!» - подытожила актриса. В ответ Кабо получила множество лестных комментариев от поклонников, восхищенных ее фигурой.
Пляжный комплект выгодно подчеркнул изящество знаменитости и выделил ее тонкую талию. В подписи к снимку актриса предложила поклонникам в преддверии летнего сезона поделиться собственными рецептами красоты и рассказала о своих секретах. Кабо уверена, что основу женской красоты составляет коллаген. С возрастом количество этого полезного вещества уменьшается, что приводит к ухудшению состояния кожи, ногтей, волос, поэтому его уровень необходимо пополнять.
Звезда призвала фолловеров не лениться и всеми силами помогать организму «жить и блистать». «Все в наших руках!» - подытожила актриса. В ответ Кабо получила множество лестных комментариев от поклонников, восхищенных ее фигурой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:03