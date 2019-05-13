Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась романтичным снимком "из постели" с Прохором Шаляпиным

Кадр был сделан во время романтического ужина, о чем свидетельствует блюдо с фруктами на заднем фоне и два бокала для напитков. Влюбленные артисты, держась за руки, выглядят очень счастливыми, отметили поклонники. Они пожелали знаменитой паре счастья, а также выразили надежду, что совсем скоро услышат о решении звезд узаконить отношения.Новую публикацию знаменитая пианистка сопроводила размышлениями о популярности и о том, как ее достигают люди, интерес к которым постепенно угасает. По мнению Цымбалюк-Романовской, такие личности заходят на страничку в социальной сети к ней и ее избраннику Прохору Шаляпину, чтобы оставлять комментарии и "засветиться" для широкой публики.