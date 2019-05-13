АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась романтичным снимком "из постели" с Прохором Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram романтичным "постельным" фото с Прохором Шаляпиным. На новом снимке возлюбленные запечатлены на кровати держащимися за руки.
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась романтичным снимком "из постели" с Прохором Шаляпиным

Кадр был сделан во время романтического ужина, о чем свидетельствует блюдо с фруктами на заднем фоне и два бокала для напитков. Влюбленные артисты, держась за руки, выглядят очень счастливыми, отметили поклонники. Они пожелали знаменитой паре счастья, а также выразили надежду, что совсем скоро услышат о решении звезд узаконить отношения.

Новую публикацию знаменитая пианистка сопроводила размышлениями о популярности и о том, как ее достигают люди, интерес к которым постепенно угасает. По мнению Цымбалюк-Романовской, такие личности заходят на страничку в социальной сети к ней и ее избраннику Прохору Шаляпину, чтобы оставлять комментарии и "засветиться" для широкой публики.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Дарья Донцова благодарна Богу за
Эксперты научили справляться с
Звезда «Дома-2» Майя Донцова купила
Милена Безбородова «переросла» клубы и
Эксперты рассказали о правилах,
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко начала
Лера Фрост назначена новой ведущей
Увеличение размера пениса признано
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Просмотреть все новости