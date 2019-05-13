Специалисты MIT разработали концепцию "цветов-светлячков" для освещения домов будущего





В ходе химических исследований была проведена имплантация наночастиц, благодаря которым листья растений получили возможность излучать свет. Для воплощения этой авантюрной идеи ученым необходимо было найти специалистов-единомышленников, способных реализовать элементы этих разработок при проектировании домов будущего.Известный знаток архитектуры Шейла Кеннеди, проявляющая интерес к системам чистой энергии, заинтересовалась наработками ученых. В итоге был получен грант и начался процесс осуществления этой системы. Большое значение специалисты придают светящимся растениям, так как это поможет существенно снизить расход электроэнергии. Навыки по использованию этих растений применяются уже не первый год. Например, после долгих опытов удалось вырастить люминисцентный водяной кресс, который, в отличие от других растений, светит намного ярче и длительнее.Кеннеди заявила, что применение нанотехнологий в растительном мире способствует потреблению органических запасов. Архитектурные сооружения имеют способность накапливать и перемещать солнечную энергию, направлять водяные потоки в нужное русло, а также обогащать грунт полезным компостом.