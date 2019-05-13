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Специалисты представили удивительные малоизвестные научные факты

Специалисты представили подборку удивительных научных фактов, мало известных большинству людей. Многие даже не слышали, что вода может замерзать и кипеть одновременно.
Специалисты представили удивительные малоизвестные научные факты

Данное явление, получившее название «тройная точка», возникает, когда показатели давления и температуры создают условия для сосуществования трех состояний вещества в термодинамическом равновесии. Мало кто знает, что лазер может попасть в «ловушку струи воды». Этот факт является примером внутреннего отражения и демонстрирует работу волоконно-оптических кабелей во время направления потока света.

Специалисты считают эмбриональное развитие очень сложным процессом и только недавно начали понимать некоторые его нюансы. Ученым удалось зафиксировать формирование зародыша и структурирование лица в утробе. Щелканье костяшками руки, согласно сложившемуся мнению, приводит к артриту. Однако такое утверждение оказалось мифом, который опроверг исследователь, экспериментируя на себе в течение 60 лет.
Специалисты представили удивительные малоизвестные научные факты

Удивительным фактом является всплеск огромной струи плазмы размерами в сотни световых лет при всасывании черной дырой звезды. Часть разорванного гравитационными силами объекта поглощается, а остальное с огромной скоростью вырывается наружу. Как выяснили ученые, одна вспышка на Солнце способна выделить энергию, эквивалентную миллиону атомных бомб в 100 Мт.
Специалисты представили удивительные малоизвестные научные факты

Треснувшее яйцо удерживает содержимое на 18-метровой глубине океана из-за создаваемого на него давления, в 2,8 раза превышающего атмосферное. Брошенный вниз вращающийся мяч не упадет, а будет лететь согласно эффекту Магнуса. Мало кому известен способ доказательства теоремы Пифагора на основе поведения жидкостей.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:24

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