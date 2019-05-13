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Участница "Евровидения-2018" Юлия Самойлова откровенно пообщалась с поклонниками в Instagram

Представительница России на вокальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году Юлия Самойлова решила пообщаться со своими поклонниками в социальной сети Instagram. В режиме Stories певица откровенно ответила на интересующие фанатов вопросы.
Участница "Евровидения-2018" Юлия Самойлова откровенно пообщалась с поклонниками в Instagram

Девушка рассказала, что любит почитателей своего творчества и не отказывает им в просьбе сфотографироваться. Но однажды ей пришлось грубо ответить одному из них на хамство после совместной фотографии. По словам Самойловой, поклонник требовал от артистки вернуться и сделать с ним еще несколько снимков, присвистывая ей вслед. Певица призналась и в наличии вредных привычек, однако не стала рассказывать, какие именно.
Участница "Евровидения-2018" Юлия Самойлова откровенно пообщалась с поклонниками в Instagram

Участница "Евровидения" решила пока не посвящать подписчиков в творческие планы, отметив только, что они грандиозные, и сейчас она усердно работает над созданием новой песни. Знаменитость сопровождала практически каждый свой ответ архивными фотографиями из детства, а также видео.

Юлия Самойлова в прошлом году дошла до полуфинала во время вокального мероприятия в Португалии, представляя Россию.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:40

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