Участница "Евровидения-2018" Юлия Самойлова откровенно пообщалась с поклонниками в Instagram

Девушка рассказала, что любит почитателей своего творчества и не отказывает им в просьбе сфотографироваться. Но однажды ей пришлось грубо ответить одному из них на хамство после совместной фотографии. По словам Самойловой, поклонник требовал от артистки вернуться и сделать с ним еще несколько снимков, присвистывая ей вслед. Певица призналась и в наличии вредных привычек, однако не стала рассказывать, какие именно.Участница "Евровидения" решила пока не посвящать подписчиков в творческие планы, отметив только, что они грандиозные, и сейчас она усердно работает над созданием новой песни. Знаменитость сопровождала практически каждый свой ответ архивными фотографиями из детства, а также видео.Юлия Самойлова в прошлом году дошла до полуфинала во время вокального мероприятия в Португалии, представляя Россию.