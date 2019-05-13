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Дарья Донцова благодарна Богу за посланное ей «испытание раком»

Дарья Донцова в свой «второй день рождения» рассказала подписчикам своего Instagram-профиля, как боролась с раком и как его победила. Известная писательница благодарна Богу, пославшему ей испытание онкологией, изменившее ее в лучшую сторону.
Дарья Донцова благодарна Богу за посланное ей «испытание раком»

Знаменитость считает своим «вторым днем рождения» 13 мая 1998 года, когда молодой хирург сделал ей первую операцию - радикальную мастоэктомию и спас ей жизнь. Многие смотрели на Донцову, сильно исхудавшую во время прохождения курсов химиотерапии и облучения, как на «живого покойника», но специалист не дал ей умереть. В стенах больницы родилось первое произведение писательницы. После изнурительного лечения Донцовой пришлось закрашивать оставшиеся на голове волосы черной краской, чтобы скрыть залысины, использовать парики. В начале 1999 года знаменитость весила всего 32 кг, но решилась на фотосъемку для своих первых книг.

Писательница благодарит Бога за посланное ей испытание. Серьезное заболевание и борьба за жизнь сделали ее сильнее, подтолкнули к любимому занятию и научили заботиться о других. Донцова на сегодняшний день - одна из самых популярных писательниц детективного жанра. Она успевает заниматься благотворительностью, призывая людей, какой бы они диагноз не услышали, не отчаиваться, верить в свои силы и полное выздоровление.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:10

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