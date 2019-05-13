Звезда «Дома-2» Майя Донцова купила машину

«Я совершенно не разбираюсь в машинах, а вот Лешка изучил ее всю, чтобы мы ездили и не парились», - написала Донцова под свежим снимком.

Донцова давно говорила о том, что хочет приобрести машину, поэтому еще до знакомства с Алексеем Купиным девушка принялась активно откладывать деньги из проектной зарплаты.Вчера Майя опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила поклонникам, что купила транспортное средство, о котором так давно мечтала. По словам телезнаменитости, она совсем не разбирается в машинах, поэтому с покупкой ей помог ее возлюбленный Алексей.Правда, оказалось, что у героини реалити-шоу «Дом-2» до сих пор нет прав. Впрочем, Майя утверждает, что ей осталось только сдать экзамен в ГАИ, после чего она сможет наслаждаться поездками на собственной маленькой машинке.Также Донцова сообщила подписчикам, что пока за рулем ее автомобиля будет ездить Купин, ведь именно он помог ей с приобретением. Выяснилось, что Алексей продал собственную машину и часть денег дал Майе, а остальные вырученные средства отложил на покупку квартиры.Нужно сказать, что Донцова и Купин уже давно говорят о том, что для начала хотят приобрести в Москве собственную недвижимость, а уже потом обзаводиться детьми. К слову, с роскошным бракосочетанием влюбленные тоже решили повременить.