АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Android 10 получит функцию автоматического определения автомобильных аварий

По мнению экспертов XDA, Android 10 сможет осуществлять автоматическое определение автомобильных аварий. Намёк на данную функцию был обнаружен в коде новой бета-версии «десятки», где упоминается приложение Safety Hub.
Android 10 получит функцию автоматического определения автомобильных аварий

Его предназначение пока не известно, но одна из опций, исходя из кода Android 10, будет заключаться в автоматическом определении автомобильных аварий. Иными словами, гаджет, находящийся в салоне машины, попавшей в ДТП, сумеет «понять», что именно произошло с его владельцем. Дальнейшие действия смартфона в данном случае пока неясны. Логично предположить, что далее системе следовало бы оповестить об инциденте сотрудников службы спасения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Android 10 получит функцию
Секреты загадочной цивилизации майя до
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Дарья Донцова благодарна Богу за
Эксперты научили справляться с
Звезда «Дома-2» Майя Донцова купила
Милена Безбородова «переросла» клубы и
Эксперты рассказали о правилах,
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко начала
Лера Фрост назначена новой ведущей
Увеличение размера пениса признано
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Просмотреть все новости