Android 10 получит функцию автоматического определения автомобильных аварий
По мнению экспертов XDA, Android 10 сможет осуществлять автоматическое определение автомобильных аварий. Намёк на данную функцию был обнаружен в коде новой бета-версии «десятки», где упоминается приложение Safety Hub.
Его предназначение пока не известно, но одна из опций, исходя из кода Android 10, будет заключаться в автоматическом определении автомобильных аварий. Иными словами, гаджет, находящийся в салоне машины, попавшей в ДТП, сумеет «понять», что именно произошло с его владельцем. Дальнейшие действия смартфона в данном случае пока неясны. Логично предположить, что далее системе следовало бы оповестить об инциденте сотрудников службы спасения.
Его предназначение пока не известно, но одна из опций, исходя из кода Android 10, будет заключаться в автоматическом определении автомобильных аварий. Иными словами, гаджет, находящийся в салоне машины, попавшей в ДТП, сумеет «понять», что именно произошло с его владельцем. Дальнейшие действия смартфона в данном случае пока неясны. Логично предположить, что далее системе следовало бы оповестить об инциденте сотрудников службы спасения.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:42