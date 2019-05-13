Android 10 получит функцию автоматического определения автомобильных аварий





Его предназначение пока не известно, но одна из опций, исходя из кода Android 10, будет заключаться в автоматическом определении автомобильных аварий. Иными словами, гаджет, находящийся в салоне машины, попавшей в ДТП, сумеет «понять», что именно произошло с его владельцем. Дальнейшие действия смартфона в данном случае пока неясны. Логично предположить, что далее системе следовало бы оповестить об инциденте сотрудников службы спасения.