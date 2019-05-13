Секреты загадочной цивилизации майя до сих пор не могут разгадать





Индейцы имели модель Вселенной и отлично разбирались в строении Солнечной системы. Однако эксперты не могут выяснить, откуда представители цивилизации черпали знания о космосе. Древний народ возводил уникальные сооружения, разрабатывал календари, делал сложные математические расчеты. В расшифрованных текстах майя значилась информация об умении человека телепортироваться посредством силы мысли. Ученые не исключают, что древний народ мог владеть секретом гравитации.Научное сообщество больше всего озадачивает факт внезапного исчезновения майя. Конспирологи уверены: индейцы вступили в контакт с внеземными цивилизациями, которые помогли им переместиться в параллельное измерение. Согласно слухам власти Мексики засекретили документы с ценными сведениями о древнем народе, хранят их в архивах и не спешат показывать их экспертам.