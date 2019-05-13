АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»

Специалисты выяснили, что искусственный интеллект в задачах по подсчету способен демонстрировать «чувство числа», сходное с человеческим. Нейросеть, представляющая собой набор виртуальных клеток мозга, без дополнительного обучения самостоятельно создала механизм для идентификации количества объектов на изображениях.
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»

Исследование представлено в журнале Science Advances. В работе нейробиологи Тюбингенского университета в Германии использовали для обучения ИИ распознавать объекты базу, состоящую примерно из 1,2 млн картинок. Затем эксперты представили нейросети изображения, содержащие 1-30 точек и наблюдали за «поведением» искусственных клеток мозга. Как выяснилось, некоторые нейроны проявляли заметную активность во время демонстрации рисунка с большим количеством предметов, а другие – с меньшим. Степень, в которой эти клетки выделяли определенные числа, была почти идентична предыдущим данным по работе мозга обезьян.

Открытие ученые считают «хорошей демонстрацией» того, как ИИ может приобретать несколько навыков при подготовке к определенной задаче, но как и почему возникло «чувство числа» в этой нейронной сети, они объяснить пока не могут. Авторы исследования уверены, что расшифровка данного механизма поможет биологам понять, как младенцы людей и животных, необученные считать, получают такое чувство. Не исключено, что базовая чувствительность числа вписана в «архитектуру врожденной визуальной системы».



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Просмотреть все новости