Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»





Исследование представлено в журнале Science Advances. В работе нейробиологи Тюбингенского университета в Германии использовали для обучения ИИ распознавать объекты базу, состоящую примерно из 1,2 млн картинок. Затем эксперты представили нейросети изображения, содержащие 1-30 точек и наблюдали за «поведением» искусственных клеток мозга. Как выяснилось, некоторые нейроны проявляли заметную активность во время демонстрации рисунка с большим количеством предметов, а другие – с меньшим. Степень, в которой эти клетки выделяли определенные числа, была почти идентична предыдущим данным по работе мозга обезьян.Открытие ученые считают «хорошей демонстрацией» того, как ИИ может приобретать несколько навыков при подготовке к определенной задаче, но как и почему возникло «чувство числа» в этой нейронной сети, они объяснить пока не могут. Авторы исследования уверены, что расшифровка данного механизма поможет биологам понять, как младенцы людей и животных, необученные считать, получают такое чувство. Не исключено, что базовая чувствительность числа вписана в «архитектуру врожденной визуальной системы».