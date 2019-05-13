АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Геологи: Извержение Йеллоустонского вулкана вызовет цепную реакцию и разрушит мир

Геологи из США заявили, что извержение расположенного на территории этой страны Йеллоустонского вулкана хотя и не вызовет немедленного уничтожения всего живого на Земле, но спровоцирует цепную реакцию, которая и приведёт к разрушению мира. В первый день природная катастрофа унесёт жизни более чем 85 тысяч американских граждан, а непригодными для существования окажутся 2/3 государства.
Геологи: Извержение Йеллоустонского вулкана вызовет цепную реакцию и разрушит мир

Далее последует блокировка солнечного света из-за попавшего в воздух пепла, которая продлится десятилетия и превратит дни в сумерки, резко снизится температура, что спровоцирует гибель большей части видов растений, голод среди травоядных животных и, как следствие, недостаток пищи для хищников. По мнению исследователей, людям удастся адаптироваться к изменившимся условиям проживания, но цепная реакция, вызванная взрывом Йеллоустонского вулкана, приведёт к существенному сокращению населения планеты: речь идёт не о миллиардах и даже не о миллионах, а всего о сотнях тысяч человек.
Геологи: Извержение Йеллоустонского вулкана вызовет цепную реакцию и разрушит мир

«Те же, кто выживут, станут отвоёвывать друг у друга оставшиеся ресурсы. Земля превратится в неприятное место для жизни», – приводит слова геологов издание «ПолитРоссия».



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Просмотреть все новости