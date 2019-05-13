Геологи: Извержение Йеллоустонского вулкана вызовет цепную реакцию и разрушит мир

«Те же, кто выживут, станут отвоёвывать друг у друга оставшиеся ресурсы. Земля превратится в неприятное место для жизни», – приводит слова геологов издание «ПолитРоссия»





Далее последует блокировка солнечного света из-за попавшего в воздух пепла, которая продлится десятилетия и превратит дни в сумерки, резко снизится температура, что спровоцирует гибель большей части видов растений, голод среди травоядных животных и, как следствие, недостаток пищи для хищников. По мнению исследователей, людям удастся адаптироваться к изменившимся условиям проживания, но цепная реакция, вызванная взрывом Йеллоустонского вулкана, приведёт к существенному сокращению населения планеты: речь идёт не о миллиардах и даже не о миллионах, а всего о сотнях тысяч человек.