Милена Безбородова «переросла» клубы и хочет семью с надёжным мужчиной

Милена Безбородова наконец смогла разобраться в себе и призналась, что «переросла» шумные клубы, ведь теперь ей хочется лишь одного — строить крепкую семью с надёжным мужчиной, которого она видит в лице Алексея Безуса. Кроме того, девушка призналась, что подобные выводы дались ей непросто, ведь перед этим она прошла через ужасную депрессию, которая изо дня в день не позволяла ей расслабиться ни на минуту.Пользователи социальной сети Instagram, где и поделилась своими откровениями Милена Безбородова, сомневаются, что в свои года девушка готова забыть о веселье и полностью посвятить всю себя семье.