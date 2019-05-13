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Милена Безбородова «переросла» клубы и хочет семью с надёжным мужчиной

Участница телестройки «Дом-2» Милена Безбородова «переросла» клубы и алкоголь и теперь хочет создать крепкую семью с надёжным мужчиной. Такими мыслями девушка поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram после затянувшейся депрессии.

Милена Безбородова «переросла» клубы и хочет семью с надёжным мужчиной


Милена Безбородова наконец смогла разобраться в себе и призналась, что «переросла» шумные клубы, ведь теперь ей хочется лишь одного — строить крепкую семью с надёжным мужчиной, которого она видит в лице Алексея Безуса. Кроме того, девушка призналась, что подобные выводы дались ей непросто, ведь перед этим она прошла через ужасную депрессию, которая изо дня в день не позволяла ей расслабиться ни на минуту.

Милена Безбородова «переросла» клубы и хочет семью с надёжным мужчиной


Пользователи социальной сети Instagram, где и поделилась своими откровениями Милена Безбородова, сомневаются, что в свои года девушка готова забыть о веселье и полностью посвятить всю себя семье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:28

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