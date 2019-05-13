АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Мария Миронова похвасталась фигурой на пляжных фото с Вьетнама

Мария Миронова проводит отпуск во Вьетнаме и регулярно радует поклонников свежими снимками в Instagram-микроблоге. На днях 45-летняя актриса очаровала фолловеров фигурой, представ на пляжных фото в облегающем сарафане.
Мария Миронова похвасталась фигурой на пляжных фото с Вьетнама

Знаменитость выглядит намного моложе своего возраста, и многим трудно поверить, что у нее есть взрослый сын. Наследник Мироновой Андрей в июне отпразднует уже 27-й день рождения. Молодой человек пошел по стопам своих родственников, начав строить актерскую карьеру. Он снялся вместе с супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи в военной драме «Спасти Ленинград». Наследник звездного семейства не опасается сравнений его с легендарным дедом.

Миронова подборку новых фотографий подписала: «Пляжный mood с обезьянами», хотя рядом с ней не было животных. Звезда с ниспадающими на плечи волосами позировала на фоне пальм, демонстрируя изящную фигуру, подчеркнутую легким сарафаном. Актриса покорила поклонников своей стройностью и красотой. «Как девочка!» - отметили фолловеры, добавив, что она выглядит ровесницей своего сына.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Просмотреть все новости