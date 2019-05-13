Мария Миронова похвасталась фигурой на пляжных фото с Вьетнама
Мария Миронова проводит отпуск во Вьетнаме и регулярно радует поклонников свежими снимками в Instagram-микроблоге. На днях 45-летняя актриса очаровала фолловеров фигурой, представ на пляжных фото в облегающем сарафане.
Знаменитость выглядит намного моложе своего возраста, и многим трудно поверить, что у нее есть взрослый сын. Наследник Мироновой Андрей в июне отпразднует уже 27-й день рождения. Молодой человек пошел по стопам своих родственников, начав строить актерскую карьеру. Он снялся вместе с супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи в военной драме «Спасти Ленинград». Наследник звездного семейства не опасается сравнений его с легендарным дедом.
Миронова подборку новых фотографий подписала: «Пляжный mood с обезьянами», хотя рядом с ней не было животных. Звезда с ниспадающими на плечи волосами позировала на фоне пальм, демонстрируя изящную фигуру, подчеркнутую легким сарафаном. Актриса покорила поклонников своей стройностью и красотой. «Как девочка!» - отметили фолловеры, добавив, что она выглядит ровесницей своего сына.
Знаменитость выглядит намного моложе своего возраста, и многим трудно поверить, что у нее есть взрослый сын. Наследник Мироновой Андрей в июне отпразднует уже 27-й день рождения. Молодой человек пошел по стопам своих родственников, начав строить актерскую карьеру. Он снялся вместе с супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи в военной драме «Спасти Ленинград». Наследник звездного семейства не опасается сравнений его с легендарным дедом.
Миронова подборку новых фотографий подписала: «Пляжный mood с обезьянами», хотя рядом с ней не было животных. Звезда с ниспадающими на плечи волосами позировала на фоне пальм, демонстрируя изящную фигуру, подчеркнутую легким сарафаном. Актриса покорила поклонников своей стройностью и красотой. «Как девочка!» - отметили фолловеры, добавив, что она выглядит ровесницей своего сына.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:39