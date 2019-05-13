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Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7 человек

32-летний житель Ставрополя задержан по подозрению в расстреле из ружья 7-ми человек. Инцидент имел место 10 мая, на данный момент обнародованы его подробности.
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7 человек

Как уточнили в региональном управлении СКР, задержанный находился в компании односельчан, устроивших застолье. В какой-то момент с одним из них он повздорил и отправился домой за ружьём, затем вернулся и выстрелил в оппонента более 10-ти раз. Раненными оказались 7 человек, включая двоих детей.

Прибывшие медики оказали потерпевшим первую помощь. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:29

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