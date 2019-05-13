Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7 человек





Как уточнили в региональном управлении СКР, задержанный находился в компании односельчан, устроивших застолье. В какой-то момент с одним из них он повздорил и отправился домой за ружьём, затем вернулся и выстрелил в оппонента более 10-ти раз. Раненными оказались 7 человек, включая двоих детей.Прибывшие медики оказали потерпевшим первую помощь. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.