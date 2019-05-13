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Лера Фрост показала в Сети интимные фото Юлии Ефременковой

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост показала в Сети интимные фото нынешней ведущей Юлии Ефременковой. Та же, в свою очередь, публично заявила о том, что экс-участница и сама не может похвастаться безгрешным прошлым, так как не раз уличалась в сомнительных сексуальных связях, даже будучи на проекте.

Лера Фрост показала в Сети интимные фото Юлии Ефременковой


На днях в Сети произошёл настоящий скандал, связанный с ведущей телепроекта «Дом-2» Юлией Ефременковой. Всё началось с того, что бывшая участница реалити-шоу Лера Фрост показала в своих Stories в Instagram её интимные фотографии, подтвердив тот факт, что экс-возлюбленная Сергея Кучерова ранее позировала в стиле «ню» за деньги.

Лера Фрост показала в Сети интимные фото Юлии Ефременковой


Публично униженная Юлия Ефременкова первым делом опубликовала у себя на странице пост, в котором предложила фолловерам поинтересоваться у Леры Фрост, с кем та спала, когда находилась на проекте, но несколько дней пропадала за воротами телестройки. Кроме того, ведущая тонко намекнула на не менее безгрешное прошлое девушки.

Лера Фрост показала в Сети интимные фото Юлии Ефременковой


Поддержать Юлию Ефременкову в этой ситуации решила и Милена Безбородова, которая поверила, что ведущая «Дома-2» в тот период своей жизни остро нуждалась в финансах, ведь у неё сильно болела мать. Несмотря на это, пользователи Сети считают, что заработать деньги на лечение можно любыми путями, но не обязательно позировать голой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:30

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