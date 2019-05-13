Анастасия Стецевьят считает, что в неё влюблён Валерий Блюменкранц





Анастасия Стецевьят, приехав на Поляну с сейшельской площадки, начала довольно активно общаться с пока ещё одиноким Валерием Блюменкранцем. Девушка много разговаривает с ним, шутит, а на днях даже поделилась с ним тем, что на её теле пирсинг можно встретить даже в самых неожиданных местах. Бывший супруг Таты Абрамсон в шутку признаётся, что на всём проекте лишь он один является наиболее подходящим кандидатом на место её мужчины, а Стецевьят уже решила, что Блюменкранц в неё тайно влюблён.Как считает участница «Дома-2», Блюменкранц давно чувствует к ней симпатию, но пока боится полностью признаться в своих чувствах. Зрители же так не считают, утверждая, что мужчина всегда смело заявляет о том, чего и с кем ему хочется.