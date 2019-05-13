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Анастасия Стецевьят считает, что в неё влюблён Валерий Блюменкранц

Участница нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Стецевьят считает, что в неё тайно влюблён Валерий Блюменкранц. Девушка предположила, что признаться и открыть свои чувства мужчине пока мешает стеснительность, которой зрители за ним ранее никогда не наблюдали.

Анастасия Стецевьят считает, что в неё влюблён Валерий Блюменкранц


Анастасия Стецевьят, приехав на Поляну с сейшельской площадки, начала довольно активно общаться с пока ещё одиноким Валерием Блюменкранцем. Девушка много разговаривает с ним, шутит, а на днях даже поделилась с ним тем, что на её теле пирсинг можно встретить даже в самых неожиданных местах. Бывший супруг Таты Абрамсон в шутку признаётся, что на всём проекте лишь он один является наиболее подходящим кандидатом на место её мужчины, а Стецевьят уже решила, что Блюменкранц в неё тайно влюблён.

Анастасия Стецевьят считает, что в неё влюблён Валерий Блюменкранц


Как считает участница «Дома-2», Блюменкранц давно чувствует к ней симпатию, но пока боится полностью признаться в своих чувствах. Зрители же так не считают, утверждая, что мужчина всегда смело заявляет о том, чего и с кем ему хочется.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:57

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