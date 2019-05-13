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Курбан Омаров готов влезть в драку за Ксению Бородину

Бизнесмен Курбан Омаров всегда готов влезть в драку, если кто-то обидит его супругу Ксению Бородину. В этом ведущая сама призналась в своём микроблоге в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков в разделе Stories.

Курбан Омаров готов влезть в драку за Ксению Бородину


Ксения Бородина и Курбан Омаров уже много лет привлекают к себе внимание не только зрителей «Дома-2», но и тех, кто проект не смотрит. Ведущая главной телестройки страны с удовольствием делится с подписчиками в соцсети Instagram подробностями и отдельными моментами семейной жизни, а недавно завела новую традицию — отвечать на вопросы фанатов в разделе Stories. На этот раз звезда призналась, что Курбан Омаров всегда готов влезть в драку, если кто-то обидит его любимую супругу.

Курбан Омаров готов влезть в драку за Ксению Бородину


Особенно насторожило пользователей то, что, со слов ведущей «Дома-2», бизнесмен делал это уже много раз. Многие решили, что Бородина в жизни совершенно не такая, какой кажется перед камерами на проекте, ведь там она ругает участников, которые пытаются решать вопросы при помощи кулаков, а мужем, с удовольствием нападающим на обидчиков, гордится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:16

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