Исследование: Мужчины сплетничают не меньше женщин
Специалисты Калифорнийского университета США в ходе психологического исследования установили, кто из людей больше всего любит сплетничать, как часто и на какие темы. Как оказалось, мужчины этим занимаются не меньше женщин, а пожилые граждане - реже молодежи.
В своем эксперименте американские ученые задействовали 467 добровольцев возрастом 18-58 лет. Мужчинам и женщинам предложили на протяжении нескольких дней носить при себе портативный аппарат, записывающий их беседы. Специалисты из всех полученных сведений выделили 4003 сплетни, считая таковыми разговоры о третьем лице в его отсутствие, и поделили их по категориям - отрицательная, положительная или нейтральная.
Как показало исследование, ежедневно люди могут сплетничать до 52 минут. Мужчины делают это не меньше дам. Женские разговоры о третьих лицах носят нейтральный характер. Практически равный результат зафиксирован в сравнении показателей между образованными, состоятельными гражданами и людьми с невысоким доходом. Выяснилось, что молодежь сплетничает чаще стариков, и в большинстве случаев - с негативным подтекстом.
Разговоры исследуемых практически всегда касаются знакомых и являются в большей мере нейтральными. Положительные сплетни встречаются в два раза реже, чем отрицательные. По всем трем типам «активнее» были экстраверты. Несмотря на негативное отношение общества к сплетням, они, заявляют ученые, являются социально важным фактором, помогающим налаживать дружеские контакты и доверительные связи.
В своем эксперименте американские ученые задействовали 467 добровольцев возрастом 18-58 лет. Мужчинам и женщинам предложили на протяжении нескольких дней носить при себе портативный аппарат, записывающий их беседы. Специалисты из всех полученных сведений выделили 4003 сплетни, считая таковыми разговоры о третьем лице в его отсутствие, и поделили их по категориям - отрицательная, положительная или нейтральная.
Как показало исследование, ежедневно люди могут сплетничать до 52 минут. Мужчины делают это не меньше дам. Женские разговоры о третьих лицах носят нейтральный характер. Практически равный результат зафиксирован в сравнении показателей между образованными, состоятельными гражданами и людьми с невысоким доходом. Выяснилось, что молодежь сплетничает чаще стариков, и в большинстве случаев - с негативным подтекстом.
Разговоры исследуемых практически всегда касаются знакомых и являются в большей мере нейтральными. Положительные сплетни встречаются в два раза реже, чем отрицательные. По всем трем типам «активнее» были экстраверты. Несмотря на негативное отношение общества к сплетням, они, заявляют ученые, являются социально важным фактором, помогающим налаживать дружеские контакты и доверительные связи.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:51