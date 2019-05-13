Исследование: Мужчины сплетничают не меньше женщин





В своем эксперименте американские ученые задействовали 467 добровольцев возрастом 18-58 лет. Мужчинам и женщинам предложили на протяжении нескольких дней носить при себе портативный аппарат, записывающий их беседы. Специалисты из всех полученных сведений выделили 4003 сплетни, считая таковыми разговоры о третьем лице в его отсутствие, и поделили их по категориям - отрицательная, положительная или нейтральная.Как показало исследование, ежедневно люди могут сплетничать до 52 минут. Мужчины делают это не меньше дам. Женские разговоры о третьих лицах носят нейтральный характер. Практически равный результат зафиксирован в сравнении показателей между образованными, состоятельными гражданами и людьми с невысоким доходом. Выяснилось, что молодежь сплетничает чаще стариков, и в большинстве случаев - с негативным подтекстом.Разговоры исследуемых практически всегда касаются знакомых и являются в большей мере нейтральными. Положительные сплетни встречаются в два раза реже, чем отрицательные. По всем трем типам «активнее» были экстраверты. Несмотря на негативное отношение общества к сплетням, они, заявляют ученые, являются социально важным фактором, помогающим налаживать дружеские контакты и доверительные связи.