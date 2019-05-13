Ученые: Ношение тесного белья может стать причиной бесплодия у мужчин





Сообщается, что участники эксперимента проходили лечение от бесплодия в клинике в Массачусетсе. Средний возраст мужчин составил 35 лет. Научные работники сопоставили информацию, полученную при помощи спермограммы с тем, какое нижнее белье носят испытуемые. Результаты показали, что у любителей свободных трусов концентрация половых клеток прочти на 25% выше, чем у тех, кто выбирал тесные плавки. Специалисты объясняют такой показатель тем, что более свободное белье позволяет коже дышать и мужские гениталии не перегреваются. Ученые напоминают, что процесс производства сперматозоидов весьма чувствителен к высоким температурам.Специалисты отметили, что длительное ношение обтягивающих трусов может привести к ухудшению качества спермы и к значительному снижению потенции. Также в паховой зоне могут развиться грибковые заболевания.