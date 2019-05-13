АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Представлен обзор готовящихся к выходу в ближайшие дни Android-смартфонов
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Ношение тесного белья может стать причиной бесплодия у мужчин

Американские научные работники решили предупредить, что ношение тесного белья может стать причиной бесплодия у мужчин. В исследовании приняли участие около 655 добровольцев.

Ученые: Ношение тесного белья может стать причиной бесплодия у мужчин

Сообщается, что участники эксперимента проходили лечение от бесплодия в клинике в Массачусетсе. Средний возраст мужчин составил 35 лет. Научные работники сопоставили информацию, полученную при помощи спермограммы с тем, какое нижнее белье носят испытуемые. Результаты показали, что у любителей свободных трусов концентрация половых клеток прочти на 25% выше, чем у тех, кто выбирал тесные плавки. Специалисты объясняют такой показатель тем, что более свободное белье позволяет коже дышать и мужские гениталии не перегреваются. Ученые напоминают, что процесс производства сперматозоидов весьма чувствителен к высоким температурам.

Специалисты отметили, что длительное ношение обтягивающих трусов может привести к ухудшению качества спермы и к значительному снижению потенции. Также в паховой зоне могут развиться грибковые заболевания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Появились первые кадры избиения Алексея
Positive Technologies обнаружили кражу
Любовь Толкалина назвала несколько
Большая часть россиян согласна работать
Алёна Водонаева начала выкладывать в
Российский атомный ракетоносец получил
Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии
Opel создали гибридный автомобиль
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Просмотреть все новости