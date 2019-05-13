Степан Меньщиков снова может вернуться в стены «Дома-2»





На днях проект «Дом-2» и вся его команда отпраздновали 15-летний юбилей с первого дня выхода на телеэкраны страны. Сразу после этого в Сети стала появляться информация о том, что руководство телестройки запускает ещё одно новое шоу в рамках «Дома-2», которое будет проходить на сейшельской площадке. Кроме того, наряду с этой информацией появились и слухи, что Степан Меньщиков вошёл в число тех экс-участников, кто снова может вернуться в стены телестройки.Сам ведущий мероприятий пока никак не прокомментировал полученное от руководства «Дома-2» предложение снова стать проектантом, но публика уже сомневается, что он согласится променять свободную жизнь и карьеру на круглосуточное наблюдение камер.