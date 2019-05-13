АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Представлен обзор готовящихся к выходу в ближайшие дни Android-смартфонов
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Степан Меньщиков снова может вернуться в стены «Дома-2»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков снова может вернуться в стены телестройки. На этот раз руководство готовит новый проект, который планируется разместить на сейшельской площадке.

Степан Меньщиков снова может вернуться в стены «Дома-2»


На днях проект «Дом-2» и вся его команда отпраздновали 15-летний юбилей с первого дня выхода на телеэкраны страны. Сразу после этого в Сети стала появляться информация о том, что руководство телестройки запускает ещё одно новое шоу в рамках «Дома-2», которое будет проходить на сейшельской площадке. Кроме того, наряду с этой информацией появились и слухи, что Степан Меньщиков вошёл в число тех экс-участников, кто снова может вернуться в стены телестройки.

Степан Меньщиков снова может вернуться в стены «Дома-2»


Сам ведущий мероприятий пока никак не прокомментировал полученное от руководства «Дома-2» предложение снова стать проектантом, но публика уже сомневается, что он согласится променять свободную жизнь и карьеру на круглосуточное наблюдение камер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Появились первые кадры избиения Алексея
Positive Technologies обнаружили кражу
Любовь Толкалина назвала несколько
Большая часть россиян согласна работать
Алёна Водонаева начала выкладывать в
Российский атомный ракетоносец получил
Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии
Opel создали гибридный автомобиль
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Просмотреть все новости