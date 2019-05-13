Юлия Белая и Захар Саленко отправились в отель без камер





Юлия Белая, несмотря на то, что находится в паре с Евгением Ромашовым, отправилась в отель без камер вместе с Захаром Саленко. Такую инициативу проявила не сама девушка, а ведущие «Дома-2», в действиях которых зрители заподозрили очередной подвох. Публика считает, что участницу намеренно отправили уединиться с Саленко, чтобы потом у Ромашова был повод расстаться с ней, выставив всё так, будто она сама виновата в разрыве.Поклонники Евгения Ромашова давно заметили, что он периодически ведёт себя так, словно присматривает себе кого-то на случай возвращения в статус одинокого парня. Не исключено, что следующей возлюбленной молодого человека станет Алина Галимова, но только в том случае, полагают зрители, если ему удастся доказать всем, что между Юлией Белой и Захаром Саленко что-то произошло в отеле без камер.