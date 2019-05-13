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Юлия Белая и Захар Саленко отправились в отель без камер

Участники популярного проекта «Дом-2» Юлия Белая и Захар Саленко отправились в отель без камер по желанию редакторов. Поклонники реалити-шоу считают, что это очередной эксперимент над девушкой, который позволит понять, так ли она легкомысленна, какой её считают окружающие.

Юлия Белая и Захар Саленко отправились в отель без камер


Юлия Белая, несмотря на то, что находится в паре с Евгением Ромашовым, отправилась в отель без камер вместе с Захаром Саленко. Такую инициативу проявила не сама девушка, а ведущие «Дома-2», в действиях которых зрители заподозрили очередной подвох. Публика считает, что участницу намеренно отправили уединиться с Саленко, чтобы потом у Ромашова был повод расстаться с ней, выставив всё так, будто она сама виновата в разрыве.

Юлия Белая и Захар Саленко отправились в отель без камер


Поклонники Евгения Ромашова давно заметили, что он периодически ведёт себя так, словно присматривает себе кого-то на случай возвращения в статус одинокого парня. Не исключено, что следующей возлюбленной молодого человека станет Алина Галимова, но только в том случае, полагают зрители, если ему удастся доказать всем, что между Юлией Белой и Захаром Саленко что-то произошло в отеле без камер.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:53

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