Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем

По словам Любови Тихомировой, по поводу развода она уже не переживает, так как со своей стороны сделала всё, что могла, для сохранения семьи, но избранник так и не смог осознать своих ошибок, которые, по мнению актрисы, заключались в его недостаточном заработке, нежелании участвовать в домашних заботах и думать о будущем жены и ребёнка. К примеру, Любови Тихомировой не нравилось, что возлюбленного устраивало проживание в небольшой 2-комнатной квартире, тогда как подрастающей дочери требовалась уже отдельная спальня. Артистке пришлось самой решать данный вопрос: она продала апартаменты своей матери и взяла ипотеку.Кроме того, муж актрисы не хотел помогать ей по хозяйству. Ни спокойные разговоры, ни истерики и скандалы не влияли на Ласло Долински.– отметила Любовь Тихомирова.Не дождавшись от супруга понимания, артистка подала на развод. Причиной она указала отсутствие внутренней гармонии.