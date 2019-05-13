Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем
Актриса кино и театра Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем, музруководителем Театра Стаса Намина и преподавателем муздисциплин ГИТИС Ласло Долински. Супруги прожили в браке 6 лет, осенью 2014 года на свет появилась дочь Любава.
По словам Любови Тихомировой, по поводу развода она уже не переживает, так как со своей стороны сделала всё, что могла, для сохранения семьи, но избранник так и не смог осознать своих ошибок, которые, по мнению актрисы, заключались в его недостаточном заработке, нежелании участвовать в домашних заботах и думать о будущем жены и ребёнка. К примеру, Любови Тихомировой не нравилось, что возлюбленного устраивало проживание в небольшой 2-комнатной квартире, тогда как подрастающей дочери требовалась уже отдельная спальня. Артистке пришлось самой решать данный вопрос: она продала апартаменты своей матери и взяла ипотеку.
Кроме того, муж актрисы не хотел помогать ей по хозяйству. Ни спокойные разговоры, ни истерики и скандалы не влияли на Ласло Долински. «Дошло до того, что я выбила дверь ногой. Когда в семье всё тихо, это настораживает. В норме – это регулярные мордобои, синяки и выбитые зубы. Это, как сегодня говорят, молодые так «притираются», – отметила Любовь Тихомирова.
Не дождавшись от супруга понимания, артистка подала на развод. Причиной она указала отсутствие внутренней гармонии.
По словам Любови Тихомировой, по поводу развода она уже не переживает, так как со своей стороны сделала всё, что могла, для сохранения семьи, но избранник так и не смог осознать своих ошибок, которые, по мнению актрисы, заключались в его недостаточном заработке, нежелании участвовать в домашних заботах и думать о будущем жены и ребёнка. К примеру, Любови Тихомировой не нравилось, что возлюбленного устраивало проживание в небольшой 2-комнатной квартире, тогда как подрастающей дочери требовалась уже отдельная спальня. Артистке пришлось самой решать данный вопрос: она продала апартаменты своей матери и взяла ипотеку.
Кроме того, муж актрисы не хотел помогать ей по хозяйству. Ни спокойные разговоры, ни истерики и скандалы не влияли на Ласло Долински. «Дошло до того, что я выбила дверь ногой. Когда в семье всё тихо, это настораживает. В норме – это регулярные мордобои, синяки и выбитые зубы. Это, как сегодня говорят, молодые так «притираются», – отметила Любовь Тихомирова.
Не дождавшись от супруга понимания, артистка подала на развод. Причиной она указала отсутствие внутренней гармонии.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:42