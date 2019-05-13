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Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем

Актриса кино и театра Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем, музруководителем Театра Стаса Намина и преподавателем муздисциплин ГИТИС Ласло Долински. Супруги прожили в браке 6 лет, осенью 2014 года на свет появилась дочь Любава.
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем

По словам Любови Тихомировой, по поводу развода она уже не переживает, так как со своей стороны сделала всё, что могла, для сохранения семьи, но избранник так и не смог осознать своих ошибок, которые, по мнению актрисы, заключались в его недостаточном заработке, нежелании участвовать в домашних заботах и думать о будущем жены и ребёнка. К примеру, Любови Тихомировой не нравилось, что возлюбленного устраивало проживание в небольшой 2-комнатной квартире, тогда как подрастающей дочери требовалась уже отдельная спальня. Артистке пришлось самой решать данный вопрос: она продала апартаменты своей матери и взяла ипотеку.

Кроме того, муж актрисы не хотел помогать ей по хозяйству. Ни спокойные разговоры, ни истерики и скандалы не влияли на Ласло Долински. «Дошло до того, что я выбила дверь ногой. Когда в семье всё тихо, это настораживает. В норме – это регулярные мордобои, синяки и выбитые зубы. Это, как сегодня говорят, молодые так «притираются», – отметила Любовь Тихомирова.

Не дождавшись от супруга понимания, артистка подала на развод. Причиной она указала отсутствие внутренней гармонии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:42

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