Актриса Ирина Гринева назвала причину своего ухода в монастырь

Еще будучи студенткой Ирина Гринева ушла в Тульский монастырь. Актриса практически не рассказывала об этом периоде своей жизни. Но недавно в студии «Судьба человека» она заявила, что все люди рано или поздно приходят к Богу. Она рассказала, что для нее это было движение сердца. Девушке очень хотелось увидеть светлое и чистое небо, а ощутить его она могла только в монастыре. Тогда Ирина Гринева ожидала, что придя туда, она встретит святых людей, и будет с ними вечерять и пить чаи. Но в результате она увидела, как монахини тяжело трудятся. Тогда она поняла, что не готова к этому.В итоге примерно через 7 дней Ирина Гринева покинула монастырь. Сейчас знаменитость признается, что буквально убежала оттуда, осознав, что совершила огромную ошибку. Она вернулась в вуз и спустя время стала актрисой.