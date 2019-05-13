Актриса Ирина Гринева назвала причину своего ухода в монастырь
Актриса Ирина Гринева приняла участие в съемках передачи «Судьба человека». В студии знаменитость рассказала причину, по которой она в молодости уходила в монастырь.
Еще будучи студенткой Ирина Гринева ушла в Тульский монастырь. Актриса практически не рассказывала об этом периоде своей жизни. Но недавно в студии «Судьба человека» она заявила, что все люди рано или поздно приходят к Богу. Она рассказала, что для нее это было движение сердца. Девушке очень хотелось увидеть светлое и чистое небо, а ощутить его она могла только в монастыре. Тогда Ирина Гринева ожидала, что придя туда, она встретит святых людей, и будет с ними вечерять и пить чаи. Но в результате она увидела, как монахини тяжело трудятся. Тогда она поняла, что не готова к этому.
В итоге примерно через 7 дней Ирина Гринева покинула монастырь. Сейчас знаменитость признается, что буквально убежала оттуда, осознав, что совершила огромную ошибку. Она вернулась в вуз и спустя время стала актрисой.
Еще будучи студенткой Ирина Гринева ушла в Тульский монастырь. Актриса практически не рассказывала об этом периоде своей жизни. Но недавно в студии «Судьба человека» она заявила, что все люди рано или поздно приходят к Богу. Она рассказала, что для нее это было движение сердца. Девушке очень хотелось увидеть светлое и чистое небо, а ощутить его она могла только в монастыре. Тогда Ирина Гринева ожидала, что придя туда, она встретит святых людей, и будет с ними вечерять и пить чаи. Но в результате она увидела, как монахини тяжело трудятся. Тогда она поняла, что не готова к этому.
В итоге примерно через 7 дней Ирина Гринева покинула монастырь. Сейчас знаменитость признается, что буквально убежала оттуда, осознав, что совершила огромную ошибку. Она вернулась в вуз и спустя время стала актрисой.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:09