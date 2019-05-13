АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео

Бывшая звезда скандального телепроекта «Дом-2» Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео, как делала это последние восемь месяцев. Ведущая призналась публике, что раньше её снимки привлекали меньше внимания подписчиков, поэтому она приняла решение публиковать исключительно короткие ролики.

Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео


Алёна Водонаева неожиданно для многих своих поклонников начала публиковать в своём микроблоге в Instagram фото. Первый за восемь месяцев снимок, на котором бывшая звезда «Дома-2» сидит на стуле, привлёк к себе много внимания фолловеров, а также вызвал ряд вопросов. Оказалось, что до этого момента ведущая и модель выкладывала исключительно мини-видео из-за мнения, что якобы смотреть фотографии пользователям стало не интересно.

Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео


Кроме того, в своих пояснениях Алёна Водонаева также сослалась на статистику собственного аккаунта, согласно которой видео собирали больше просмотров и лайков. Причину же, по которой она снова решила начать выкладывать в Instagram фото, а не видео, экс-звезда «Дома-2» так и не озвучила.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Появились первые кадры избиения Алексея
Positive Technologies обнаружили кражу
Любовь Толкалина назвала несколько
Большая часть россиян согласна работать
Алёна Водонаева начала выкладывать в
Российский атомный ракетоносец получил
Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии
Opel создали гибридный автомобиль
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Пластический хирург раскрыл
В России начали строительство корпуса
Певица Саша Савельева вышла из декрета
Названы продукты питания, опасные для
Ольга Бузова похвасталась стройным
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова
Эксперты предлагают сократить
Александр Цекало познакомил детей с
Volkswagen планирует выпустить
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет
«Скажи ты наконец правду»: Рустам
Специалисты назвали причины отеков и
Участники Евровидения открыли
Названы главные причины смертей
Просмотреть все новости