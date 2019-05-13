Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео





Алёна Водонаева неожиданно для многих своих поклонников начала публиковать в своём микроблоге в Instagram фото. Первый за восемь месяцев снимок, на котором бывшая звезда «Дома-2» сидит на стуле, привлёк к себе много внимания фолловеров, а также вызвал ряд вопросов. Оказалось, что до этого момента ведущая и модель выкладывала исключительно мини-видео из-за мнения, что якобы смотреть фотографии пользователям стало не интересно.Кроме того, в своих пояснениях Алёна Водонаева также сослалась на статистику собственного аккаунта, согласно которой видео собирали больше просмотров и лайков. Причину же, по которой она снова решила начать выкладывать в Instagram фото, а не видео, экс-звезда «Дома-2» так и не озвучила.