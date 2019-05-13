Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео
Бывшая звезда скандального телепроекта «Дом-2» Алёна Водонаева начала выкладывать в Instagram фото, а не видео, как делала это последние восемь месяцев. Ведущая призналась публике, что раньше её снимки привлекали меньше внимания подписчиков, поэтому она приняла решение публиковать исключительно короткие ролики.
Алёна Водонаева неожиданно для многих своих поклонников начала публиковать в своём микроблоге в Instagram фото. Первый за восемь месяцев снимок, на котором бывшая звезда «Дома-2» сидит на стуле, привлёк к себе много внимания фолловеров, а также вызвал ряд вопросов. Оказалось, что до этого момента ведущая и модель выкладывала исключительно мини-видео из-за мнения, что якобы смотреть фотографии пользователям стало не интересно.
Кроме того, в своих пояснениях Алёна Водонаева также сослалась на статистику собственного аккаунта, согласно которой видео собирали больше просмотров и лайков. Причину же, по которой она снова решила начать выкладывать в Instagram фото, а не видео, экс-звезда «Дома-2» так и не озвучила.
Алёна Водонаева неожиданно для многих своих поклонников начала публиковать в своём микроблоге в Instagram фото. Первый за восемь месяцев снимок, на котором бывшая звезда «Дома-2» сидит на стуле, привлёк к себе много внимания фолловеров, а также вызвал ряд вопросов. Оказалось, что до этого момента ведущая и модель выкладывала исключительно мини-видео из-за мнения, что якобы смотреть фотографии пользователям стало не интересно.
Кроме того, в своих пояснениях Алёна Водонаева также сослалась на статистику собственного аккаунта, согласно которой видео собирали больше просмотров и лайков. Причину же, по которой она снова решила начать выкладывать в Instagram фото, а не видео, экс-звезда «Дома-2» так и не озвучила.