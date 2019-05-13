Наталья Подольская рассказала о вещах, которые ее удивили за последнее время

На данный момент Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с сыном Артемием находятся на острове Маврикий. При этом знаменитость не забывает про поклонников и постоянно делает публикации в соцсетях. Недавно она показала в Instagram новый снимок. На фото запечатлена певица в обнимку со своим сыном. В комментарии Наталья Подольская рассказала о 3-х вещах, которые ее удивили за последнее время. Она написала, что Артемий научился выговаривать букву "Р". Недавно пара открыла для себя новое место для отдыха с ребенком.Также певица рассказала, что ее впечатлила книга под названием "Зулейха открывает глаза", автором которой является Яхина. В конце своего поста знаменитость поинтересовалась у фанатов, что их удивило за последнее время. Подписчики начали активно писать свои ответы. Всего за несколько часов новый пост певицы набрал более 18 000 лайков.