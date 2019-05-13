В США массово называют детей именами героев из «Игры Престолов»
В США родители, как выяснили социологи, все чаще называют новорожденных наследников, используя имена персонажей из «Игры престолов». В 2018 году в государстве появились 2545 девочек с именем Арья.
Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на данные Социальной службы США. Согласно предоставленным сведениям, в государстве особую популярность в последнее время завоевали имена двух главных героинь культовой саги - Арьи Старк, младшей дочери лорда Эддарда из Винтерфелла и его супруги Кейтилин, а также Дейенерис Таргариен, представительницы рода Таргариенов.
В стране из числа рожденных в 2018 году девочек 2545 назвали Арья. Имя одного из ключевых персонажей «Игры престолов» оказалось на 119-й позиции среди наиболее часто выбираемых американскими родителями имен для детей. Кхалиси, титул, полученный Дейенерис после замужества с кхалом Дрого, в минувшем году использовался жителями США более 500 раз, пишет «Слово и Дело».
Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на данные Социальной службы США. Согласно предоставленным сведениям, в государстве особую популярность в последнее время завоевали имена двух главных героинь культовой саги - Арьи Старк, младшей дочери лорда Эддарда из Винтерфелла и его супруги Кейтилин, а также Дейенерис Таргариен, представительницы рода Таргариенов.
В стране из числа рожденных в 2018 году девочек 2545 назвали Арья. Имя одного из ключевых персонажей «Игры престолов» оказалось на 119-й позиции среди наиболее часто выбираемых американскими родителями имен для детей. Кхалиси, титул, полученный Дейенерис после замужества с кхалом Дрого, в минувшем году использовался жителями США более 500 раз, пишет «Слово и Дело».
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30