АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

В США массово называют детей именами героев из «Игры Престолов»

В США родители, как выяснили социологи, все чаще называют новорожденных наследников, используя имена персонажей из «Игры престолов». В 2018 году в государстве появились 2545 девочек с именем Арья.
В США массово называют детей именами героев из «Игры Престолов»

Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на данные Социальной службы США. Согласно предоставленным сведениям, в государстве особую популярность в последнее время завоевали имена двух главных героинь культовой саги - Арьи Старк, младшей дочери лорда Эддарда из Винтерфелла и его супруги Кейтилин, а также Дейенерис Таргариен, представительницы рода Таргариенов.

В стране из числа рожденных в 2018 году девочек 2545 назвали Арья. Имя одного из ключевых персонажей «Игры престолов» оказалось на 119-й позиции среди наиболее часто выбираемых американскими родителями имен для детей. Кхалиси, титул, полученный Дейенерис после замужества с кхалом Дрого, в минувшем году использовался жителями США более 500 раз, пишет «Слово и Дело».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Пластический хирург раскрыл
В России начали строительство корпуса
Певица Саша Савельева вышла из декрета
Названы продукты питания, опасные для
Ольга Бузова похвасталась стройным
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова
Эксперты предлагают сократить
Александр Цекало познакомил детей с
Volkswagen планирует выпустить
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет
«Скажи ты наконец правду»: Рустам
Специалисты назвали причины отеков и
Участники Евровидения открыли
Названы главные причины смертей
Ученые: Люди более склонны завидовать
Роза Сябитова требует от 27-летней
В Сети опубликовали рекламные плакаты
В Казахстане погибли 9 человек в
Супруг Лолиты Милявской отказался
В России упрощается порядок оформления
Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила
Mercedes-Benz EQV продемонстрировал
Ученые рассказали об опытах на людях
Диана Гурцкая показала в Instagram
Xiaomi планируют добавить новый
Компания Huawei для рекламы флагмана
Просмотреть все новости