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Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Российский атомный ракетоносец проекта 955 "Борей" получил новый внешний вид. Сообщается, что первой обновленной субмариной стало судно под названием "Князь Владимир".

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

На данный момент испытания атомного ракетоносца, получившего новый внешний вид, подходят к концу. Сообщается, что на подводной лодке переделали конструкцию, которая установлена сверху на прочном корпусе, а также сделали более обтекаемыми обводы носовой оконечности, а так называемый "горб" ракетной платформы полностью убрали. Данные изменения были сделаны для того, чтобы улучшить ходовые качества субмарины, а изменения в конструкции позволят повысить бесшумность при движении под водой.

Не исключается, что российские конструкторы продолжат вносить различные изменения во внешний вид подводных лодок данного типа. Особо отмечается, что "Князь Владимир" стал первой субмариной из проекта 955 "Борей", которая получила обновления.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:06

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