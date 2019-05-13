Ольга Бузова похвасталась стройным телом в бикини
Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свое стройное тело в бикини. По мнению фолловеров, телеведущей реалити-шоу «Дом-2» нужно перестать придерживаться жестких диет.
Ни для кого не является секретом, что на днях Бузова приехала в Самару с концертом. Перед выступлением Ольга решила немного насладиться свежим воздухом, после чего в ее микроблоге появилось несколько свежих публикаций.
Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена в купальнике. Несмотря на то, что свежие снимки Ольги понравились многим, большую часть подписчиков они напугали. А все из-за того, что пользователи Сети обратили внимание на болезненный вид телезнаменитости.
По словам читателей, сложно не обратить внимания на снимок, на котором у Ольги торчат ребра. Смотря на такие фото, оказалось, что практически все фанаты поющей телеведущей захотели накормить ее.
К слову, не оценили подписчики и пост Бузовой, в котором она рассуждает об отношениях с мужчинами. По мнению интернет-пользователей, Ольге следует подумать на тему того, чтобы перестать выкладывать в Сеть настолько откровенные снимки, если она хочет встретить достойного мужчину.
Ни для кого не является секретом, что на днях Бузова приехала в Самару с концертом. Перед выступлением Ольга решила немного насладиться свежим воздухом, после чего в ее микроблоге появилось несколько свежих публикаций.
Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена в купальнике. Несмотря на то, что свежие снимки Ольги понравились многим, большую часть подписчиков они напугали. А все из-за того, что пользователи Сети обратили внимание на болезненный вид телезнаменитости.
По словам читателей, сложно не обратить внимания на снимок, на котором у Ольги торчат ребра. Смотря на такие фото, оказалось, что практически все фанаты поющей телеведущей захотели накормить ее.
«Олечка, тебе бы не мешало покушать. Ты такая худенькая, аж жалко тебя!», «Оль, прекращай сидеть на этих диетах! Разве ты сама не видишь, до чего ты довела себя?! Страшно смотреть!», «Чересчур худая, аж накормить захотелось», - продолжают писать в Сети.
К слову, не оценили подписчики и пост Бузовой, в котором она рассуждает об отношениях с мужчинами. По мнению интернет-пользователей, Ольге следует подумать на тему того, чтобы перестать выкладывать в Сеть настолько откровенные снимки, если она хочет встретить достойного мужчину.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37