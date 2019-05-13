Ольга Бузова похвасталась стройным телом в бикини

«Олечка, тебе бы не мешало покушать. Ты такая худенькая, аж жалко тебя!», «Оль, прекращай сидеть на этих диетах! Разве ты сама не видишь, до чего ты довела себя?! Страшно смотреть!», «Чересчур худая, аж накормить захотелось», - продолжают писать в Сети.



