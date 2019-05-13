В России начали строительство корпуса нового космического корабля «Федерация»





Согласно имеющейся информации космический аппарат будет создан из алюминия, что позволит уменьшить вес и сохранить устойчивость конструкции к нагрузкам. Предполагается возможное переименование новых кораблей в честь первых отечественных судов времен Петра I. Как известно, они носили названия «Аист», «Орел» и «Флаг». Однако источник подметил, что это лишь возможное название, поскольку решение по данному поводу еще не принято.Испытания новых российских космических кораблей следующего поколения запланировано провести в 2022 году. Однако пока неизвестны технические характеристики конструированных аппаратов и дата их ввода в эксплуатацию.