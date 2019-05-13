АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

В России начали строительство корпуса нового космического корабля «Федерация»

В России начали производство космического корабля следующего поколения «Федерация». Соответствующая информация размещена на ресурсе РИА «Новости», которой ссылается на источник в ракетостроительной сфере.
В России начали строительство корпуса нового космического корабля «Федерация»

Согласно имеющейся информации космический аппарат будет создан из алюминия, что позволит уменьшить вес и сохранить устойчивость конструкции к нагрузкам. Предполагается возможное переименование новых кораблей в честь первых отечественных судов времен Петра I. Как известно, они носили названия «Аист», «Орел» и «Флаг». Однако источник подметил, что это лишь возможное название, поскольку решение по данному поводу еще не принято.

Испытания новых российских космических кораблей следующего поколения запланировано провести в 2022 году. Однако пока неизвестны технические характеристики конструированных аппаратов и дата их ввода в эксплуатацию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Пластический хирург раскрыл
В России начали строительство корпуса
Певица Саша Савельева вышла из декрета
Названы продукты питания, опасные для
Ольга Бузова похвасталась стройным
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова
Эксперты предлагают сократить
Александр Цекало познакомил детей с
Volkswagen планирует выпустить
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет
«Скажи ты наконец правду»: Рустам
Специалисты назвали причины отеков и
Участники Евровидения открыли
Названы главные причины смертей
Ученые: Люди более склонны завидовать
Роза Сябитова требует от 27-летней
В Сети опубликовали рекламные плакаты
В Казахстане погибли 9 человек в
Супруг Лолиты Милявской отказался
В России упрощается порядок оформления
Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила
Mercedes-Benz EQV продемонстрировал
Ученые рассказали об опытах на людях
Диана Гурцкая показала в Instagram
Xiaomi планируют добавить новый
Компания Huawei для рекламы флагмана
Просмотреть все новости