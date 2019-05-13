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Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе
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Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе

Для повышения эффективности образовательного процесса психологи предлагают сократить количество экзаменов, особенно в младшей школе. Как показало новое исследование международной команды специалистов, оценки учителей так же надежны, как и баллы за тесты.
Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе

Их, уверены эксперты, смело можно использовать для мониторинга успехов ученика в образовательном процессе. Многие дети нервничают перед экзаменами и показывают результат, который намного ниже текущих оценок, поставленных преподавателем на уроках. Специалисты нашли доказательства, что при отсутствии экстремальных условий во время выполнения тестовых заданий школьники демонстрируют уровень знаний, как и на уроках.

Исследователи считают, что школы, сократив количество экзаменов, особенно в младших классах, увидят прогресс в обучении. Для контроля успеха ученика вполне подойдет оценка педагога.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:20

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