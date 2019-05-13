Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе





Их, уверены эксперты, смело можно использовать для мониторинга успехов ученика в образовательном процессе. Многие дети нервничают перед экзаменами и показывают результат, который намного ниже текущих оценок, поставленных преподавателем на уроках. Специалисты нашли доказательства, что при отсутствии экстремальных условий во время выполнения тестовых заданий школьники демонстрируют уровень знаний, как и на уроках.Исследователи считают, что школы, сократив количество экзаменов, особенно в младших классах, увидят прогресс в обучении. Для контроля успеха ученика вполне подойдет оценка педагога.