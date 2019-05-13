Volkswagen планирует выпустить бюджетный автомобиль на базе Polo





Новый автомобиль будет создан на платформе MQB A0, которая также используется в создании следующего поколения автомобилей Polo. Также этим шасси оснащена модель T-Cross, которую начали продавать в Европе в прошлом месяце.Сейчас Volkswagen не планирует локализировать производство нового бюджетного автомобиля в России. Новинка будет поступать на отечественный рынок с испанского конвейера. Однако информации о комплектации пока нет. Известно, что в Европе автомобиль представлен с тремя бензиновыми и одним дизельным двигателями. Стоимость T-Sport пока тоже не разглашается. Как заверяет источник, автомобиль станет конкурентом для LADA XRay Cross и KIA Rio X-Line.