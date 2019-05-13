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Volkswagen планирует выпустить бюджетный автомобиль на базе Polo

Автопроизводитель Volkswagen планирует выпустить новый недорогой автомобиль на базе Polo. Известно, что новинка буде называться T-Sport и станет на позицию ниже своего побратима T-Cross.
Volkswagen планирует выпустить бюджетный автомобиль на базе Polo

Новый автомобиль будет создан на платформе MQB A0, которая также используется в создании следующего поколения автомобилей Polo. Также этим шасси оснащена модель T-Cross, которую начали продавать в Европе в прошлом месяце.

Сейчас Volkswagen не планирует локализировать производство нового бюджетного автомобиля в России. Новинка будет поступать на отечественный рынок с испанского конвейера. Однако информации о комплектации пока нет. Известно, что в Европе автомобиль представлен с тремя бензиновыми и одним дизельным двигателями. Стоимость T-Sport пока тоже не разглашается. Как заверяет источник, автомобиль станет конкурентом для LADA XRay Cross и KIA Rio X-Line.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:04

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