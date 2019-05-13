Названы продукты питания, опасные для людей старше 50 лет





Медики рассказали, что у многих людей после 50-летнего рубежа, начинают появляться хронические болезни. Специалисты предупреждают, что людям в возрасте следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку это усугубляет ситуацию, а также негативно сказывается на организме. Рекомендуется отказаться от кофе, поскольку данный напиток может спровоцировать перепады давления. Сладкие газированные напитки, способствующие увеличению веса, повышают уровень сахара в крови, а также могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Также людям старше 50 лет следует исключить из своего рациона полуфабрикаты, поскольку в них содержится множество консервантов, соли и жира. Следует отказаться и от мучных изделий, которые могут стать причиной развития сахарного диабета и в ряде случаев способствуют развитию рака. Употребление фастфуда приводит к атеросклерозу, гипертонии и болезням желудочно-кишечного тракта.