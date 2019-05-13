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Названы продукты питания, опасные для людей старше 50 лет

Медицинские работники назвали продукты питания, которые не рекомендуется употреблять людям старше 50 лет. Специалисты советуют тщательно следить за рационом ради собственного здоровья.

Названы продукты питания, опасные для людей старше 50 лет

Медики рассказали, что у многих людей после 50-летнего рубежа, начинают появляться хронические болезни. Специалисты предупреждают, что людям в возрасте следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку это усугубляет ситуацию, а также негативно сказывается на организме. Рекомендуется отказаться от кофе, поскольку данный напиток может спровоцировать перепады давления. Сладкие газированные напитки, способствующие увеличению веса, повышают уровень сахара в крови, а также могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Также людям старше 50 лет следует исключить из своего рациона полуфабрикаты, поскольку в них содержится множество консервантов, соли и жира. Следует отказаться и от мучных изделий, которые могут стать причиной развития сахарного диабета и в ряде случаев способствуют развитию рака. Употребление фастфуда приводит к атеросклерозу, гипертонии и болезням желудочно-кишечного тракта.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:45

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