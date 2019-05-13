«Скажи ты наконец правду»: Рустам Солнцев «взял вину» за развод Алены Водонаевой

«Скажи ты наконец правду», - написал Солнцев.

«Разлучница», «Так вот ради кого Косинус бросил Водонаеву. Ну теперь все понятно», «Рустам, а Алена не приходила к тебе со словами: «что ты делаешь, у нас ведь семья?» Шутники», - продолжают писать в Сети.





Не так давно Водонаева наконец-таки призналась поклонникам, что слухи о ее разводе с Алексеем Косинусом на самом деле являются правдивыми. Алена отметила, что ежедневно получает сотни сообщений от фанатов, которые спрашивают у нее одно и то же, поэтому она решила раз и навсегда расставить все точки над «ё».Одним из первых прокомментировал пост с признаниями Водонаевой ее друг и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев, который попросил приятельницу сказать всем правду о собственном разводе.Рустам в шутку заявил, что Косинус на самом деле бросил Водонаеву ради него и теперь они вместе весело живут. Нужно сказать, что юмор Солнцева многим подписчикам понравился. Один за другим фолловеры принялись присоединяться к шоумену и даже придумали ему прозвище.К слову, в свою очередь Алексей Косинус до сих пор никак не прокомментировал разрыв с женой. Музыкант даже закрыл доступ к своей страничке в Instagram, несмотря на то, что ранее его профиль всегда был открытым.