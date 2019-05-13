Шестилетний сын Яны Рудковской хочет сделать татуировку с изображением скорпиона
Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с Instagram-подписчиками видеозаписью, на кадрах которой её шестилетний сын Александр заявляет, что хочет сделать татуировку с изображением скорпиона. Такую же он видел у своего отца – фигуриста Евгения Плющенко.
Однако звёздный родитель предупредил наследника: настоящую татуировку он сможет сделать лишь по достижении 18-летнего возраста. Мальчик это запомнил и согласился подождать ещё 12 лет. Пока же его звёздная мама решила частично реализовать мечту ребёнка – быть во всё похожим на отца – и отвела сына к мастеру по менди-тату, которая хной нарисовала ему на руке силуэт скорпиона.
В посте к обнародованной видеозаписи Яна Рудковская написала, что 6-летний сын сделал ей «серьёзное заявление». В комментариях одни Instagram-подписчики поддержали методы воспитания музпродюсера, другие осудили за «вседозволенность».
Однако звёздный родитель предупредил наследника: настоящую татуировку он сможет сделать лишь по достижении 18-летнего возраста. Мальчик это запомнил и согласился подождать ещё 12 лет. Пока же его звёздная мама решила частично реализовать мечту ребёнка – быть во всё похожим на отца – и отвела сына к мастеру по менди-тату, которая хной нарисовала ему на руке силуэт скорпиона.
В посте к обнародованной видеозаписи Яна Рудковская написала, что 6-летний сын сделал ей «серьёзное заявление». В комментариях одни Instagram-подписчики поддержали методы воспитания музпродюсера, другие осудили за «вседозволенность».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:54