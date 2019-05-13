Шестилетний сын Яны Рудковской хочет сделать татуировку с изображением скорпиона

Однако звёздный родитель предупредил наследника: настоящую татуировку он сможет сделать лишь по достижении 18-летнего возраста. Мальчик это запомнил и согласился подождать ещё 12 лет. Пока же его звёздная мама решила частично реализовать мечту ребёнка – быть во всё похожим на отца – и отвела сына к мастеру по менди-тату, которая хной нарисовала ему на руке силуэт скорпиона.В посте к обнародованной видеозаписи Яна Рудковская написала, что 6-летний сын сделал ей «серьёзное заявление». В комментариях одни Instagram-подписчики поддержали методы воспитания музпродюсера, другие осудили за «вседозволенность».