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Шестилетний сын Яны Рудковской хочет сделать татуировку с изображением скорпиона

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с Instagram-подписчиками видеозаписью, на кадрах которой её шестилетний сын Александр заявляет, что хочет сделать татуировку с изображением скорпиона. Такую же он видел у своего отца – фигуриста Евгения Плющенко.
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет сделать татуировку с изображением скорпиона

Однако звёздный родитель предупредил наследника: настоящую татуировку он сможет сделать лишь по достижении 18-летнего возраста. Мальчик это запомнил и согласился подождать ещё 12 лет. Пока же его звёздная мама решила частично реализовать мечту ребёнка – быть во всё похожим на отца – и отвела сына к мастеру по менди-тату, которая хной нарисовала ему на руке силуэт скорпиона.
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет сделать татуировку с изображением скорпиона

В посте к обнародованной видеозаписи Яна Рудковская написала, что 6-летний сын сделал ей «серьёзное заявление». В комментариях одни Instagram-подписчики поддержали методы воспитания музпродюсера, другие осудили за «вседозволенность».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:54

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