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Ученые: Люди более склонны завидовать тому, что еще не произошло

Ученые из Чикагского университета провели исследование происхождения и особенности чувства зависти. В результате было установлено, что люди более склонны завидовать событиям, которые еще не произошли.
Ученые: Люди более склонны завидовать тому, что еще не произошло

В исследовании приняли участие 620 добровольцев, с которыми провели несколько мысленных экспериментов. Им нужно было представить, что их друг должен в ближайшее время приобрести новый жизненный опыт (повышение, покупка вещи), который очень хочет пережить респондент. После этого респонденты описали эмоции, которые они чувствуют.

Во второй части исследования людей попросили совершить тот же эксперимент с одним отличием – событие уже произошло. Результат оказался весьма интересным. Абсолютное большинство участников исследования рассказали, что они испытывали большее чувство зависти в первом случае, в то время как во втором им казалось событие менее значимым. Некоторые даже отметили свою безразличность к прошедшему жизненному опыту.

Ученые заметили, что похожая механика чувств происходит в момент ожидания каких-то событий, которые должны произойти в будущем (вечеринка, экзамен). После окончания ожидаемого мероприятия у человека пропадает к нему интерес и соответственно эмоциональный окрас. Специалисты говорят, что исследование может помощь в понятии интерпретации человеческих эмоций на различные раздражители. Это способствует лучшему пониманию поведения человека и может быть применено в психотерапии.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:14

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