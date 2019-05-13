В Сети опубликовали рекламные плакаты смартфона Honor 20





Показанные плакаты подтверждают наличие 4-х задних камер Honor 20, а также указывают, какой тип объектива используют датчики. На снимках запечатлено 4 пирсинга на губах и ухе девушки, а это означает, что у смартфонов будут 4 камеры заднего вида. Также на изображениях показано, что они расположены в форме L.На еще одном плакате можно увидеть, какой объектив в каждой камере. Один круг демонстрирует фото, сделанное на обычный объектив. На втором кругу представлено сверхширокоугольное изображение. На третьем показан макрообъектив, и размещен крупный план с размытым фоном. Последний круг демонстрирует увеличенное изображение, подтверждающее наличие телеобъектива.Известно, что Honor 20 будет оснащен 48 Мп основной камеры, 16 Мп широкоугольной камеры, 2 Мп вспомогательной и макро-камеры. У Honor 20 Pro будет основная камера в 48 Мп, но с диафрагмой f/1.4., широкоугольная 16-мегапиксельная камера с датчиком глубины, а также 8-мегапиксельная с телеобъективом и с 3-кратным оптическим зумом.