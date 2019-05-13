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Супруг Лолиты Милявской отказался решать задачу по математике для шестиклассников

Лолита Милявская подшутила над своим супругом Дмитрием Ивановым, не решившимся помочь дочери болгарских друзей с задачей по математике для шестого класса. Забавным роликом известная артистка поделилась в личном Instagram-профиле.
Супруг Лолиты Милявской отказался решать задачу по математике для шестиклассников

Милявская, комментируя видео, объяснила, что к ним с мужем в гости нагрянули друзья из Болгарии вместе с дочерью Авророй. Пока взрослые готовили угощения, девочка занималась математикой. Лолита поинтересовалась у супруга, сможет ли он помочь шестикласснице решить задачу. Возлюбленный певицы дал отрицательный ответ, подчеркнув, что ее текст на болгарском языке.

Знаменитость отметила, что на отдыхе собрались взрослые люди, окончившие ВУЗы, однако никто из них, включая ее, не смог сделать здание. «Как мы все выросли без компьютеров и интернета?» - написала артистка.

Веселый ролик, снятый звездой, понравился поклонникам. Примечательно, что никто не стал критиковать мужа Милявской за неумение решать задачи, практически все фолловеры нелестно высказались о современной школьной программе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:22

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