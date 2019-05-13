В России упрощается порядок оформления пенсий





По новым правилам, российский гражданин сможет подать заявление о том, что он выезжает в другое государство и там должен будет получать пенсию, в любом отделении ПФР – в то время как раньше ему следовало бы обратиться только в тот филиал фонда, к которому он «приписан» согласно своему месту проживания. Что касается силовиков, им для подачи соответствующего заявления можно будет обратиться в территориальное подразделение ведомства, где служили.На данный момент российская пенсия назначается 328 тысячам россиян, которые проживают в 128 государствах.