В России упрощается порядок оформления пенсий
С 14 мая в России упрощается порядок оформления пенсий. Меры коснутся граждан государства, переезжающих жить за рубеж или уже живущих за границей.
По новым правилам, российский гражданин сможет подать заявление о том, что он выезжает в другое государство и там должен будет получать пенсию, в любом отделении ПФР – в то время как раньше ему следовало бы обратиться только в тот филиал фонда, к которому он «приписан» согласно своему месту проживания. Что касается силовиков, им для подачи соответствующего заявления можно будет обратиться в территориальное подразделение ведомства, где служили.
На данный момент российская пенсия назначается 328 тысячам россиян, которые проживают в 128 государствах.
По новым правилам, российский гражданин сможет подать заявление о том, что он выезжает в другое государство и там должен будет получать пенсию, в любом отделении ПФР – в то время как раньше ему следовало бы обратиться только в тот филиал фонда, к которому он «приписан» согласно своему месту проживания. Что касается силовиков, им для подачи соответствующего заявления можно будет обратиться в территориальное подразделение ведомства, где служили.
На данный момент российская пенсия назначается 328 тысячам россиян, которые проживают в 128 государствах.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:11