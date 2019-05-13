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В России упрощается порядок оформления пенсий

С 14 мая в России упрощается порядок оформления пенсий. Меры коснутся граждан государства, переезжающих жить за рубеж или уже живущих за границей.
В России упрощается порядок оформления пенсий

По новым правилам, российский гражданин сможет подать заявление о том, что он выезжает в другое государство и там должен будет получать пенсию, в любом отделении ПФР – в то время как раньше ему следовало бы обратиться только в тот филиал фонда, к которому он «приписан» согласно своему месту проживания. Что касается силовиков, им для подачи соответствующего заявления можно будет обратиться в территориальное подразделение ведомства, где служили.

На данный момент российская пенсия назначается 328 тысячам россиян, которые проживают в 128 государствах.



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:11

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