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Mercedes-Benz EQV продемонстрировал свои возможности на улицах Барселоны

В начале марта этого года компания Mercedes представила на Женевском автосалоне свой новый минивэн Mercedes-Benz EQV. Сейчас этот первый в своем роде электромобиль выехал на улицы Барселоны.
Mercedes-Benz EQV продемонстрировал свои возможности на улицах Барселоны

Автомобиль создан с революционным подходом, поскольку это первое полностью электрическое транспортное средство в своем классе. EQV работает на электродвигателе, который имеет мощность в 201 лошадиную силу. Этот силовой агрегат позволяет разгонять минивэн до 160 километров в час. Кроме этого аккумуляторная батарея, емкостью 100 кВт/ч, способна обеспечить длительную автономную работу автомобиля. На одном заряде электрокар способен преодолеть до 400 километров пути.

Внешне автомобиль отличается от своего дизельного товарища измененной радиаторной решеткой и более современной оптикой. В данный момент нет информации о возможной стоимости электромобиля. Также неизвестно о дате поступления модели на рынок.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:54

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