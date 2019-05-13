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Ученые рассказали об опытах на людях для исследования человеческого мозга

Достижения науки позволяют ученым «проникать» в человеческий мозг для изучения его функциональности. Специалисты рассказали, как проходят исследования главного органа ЦНС посредством опытов на людях.
Ученые рассказали об опытах на людях для исследования человеческого мозга

Ученые могут беспрепятственно экспериментировать над мозгом животных, а проникнуть в «серое вещество» человека им предоставляется возможность только в случае необходимости трепанации черепа по медицинским соображениям. Американскому нейрохирургу Ицхаку Фриду из Калифорнийского университета в 1970 году выпал шанс добраться до мозга при хирургическом лечении тяжелой формы эпилепсии, когда показано удаление поврежденных зон срединной височной доли. Он внедрил в кору электроды толщиной в 1 мм, чтобы снять усредненный электроимпульс. Затем специалист решил усовершенствовать устройство и добавил к нему окончание в виде разветвления из восьми более тонких датчиков диаметром в 50 мкм, что позволило повысить точность замеров и получать сигналы даже от небольших групп нейронов.

Коллега Фрида, нейрофизиолог Родриго Киан Кирога проводил эксперименты на пациентах с эпилепсией, ожидавших операции. Специалист показывал им широко известные образы, включая знаменитостей, архитектурные сооружения. В мозге исследуемых при демонстрации разных картинок наблюдалась активность определенных нервных клеток. Так, ученый выделил «нейрон Дженнифер Энистон», «выстреливавший» каждый раз, когда появлялись изображения, ассоциирующиеся с актрисой, или она сама, но «молчавший» при виде девушек, похожих на звезду. Эта клетка, как установили эксперты, была связана с целостностью образа, а не с конкретной внешностью или одеждой. Это дает понимание механизма формирования долговременной памяти.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:41

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