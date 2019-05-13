Ученые рассказали об опытах на людях для исследования человеческого мозга





Ученые могут беспрепятственно экспериментировать над мозгом животных, а проникнуть в «серое вещество» человека им предоставляется возможность только в случае необходимости трепанации черепа по медицинским соображениям. Американскому нейрохирургу Ицхаку Фриду из Калифорнийского университета в 1970 году выпал шанс добраться до мозга при хирургическом лечении тяжелой формы эпилепсии, когда показано удаление поврежденных зон срединной височной доли. Он внедрил в кору электроды толщиной в 1 мм, чтобы снять усредненный электроимпульс. Затем специалист решил усовершенствовать устройство и добавил к нему окончание в виде разветвления из восьми более тонких датчиков диаметром в 50 мкм, что позволило повысить точность замеров и получать сигналы даже от небольших групп нейронов.Коллега Фрида, нейрофизиолог Родриго Киан Кирога проводил эксперименты на пациентах с эпилепсией, ожидавших операции. Специалист показывал им широко известные образы, включая знаменитостей, архитектурные сооружения. В мозге исследуемых при демонстрации разных картинок наблюдалась активность определенных нервных клеток. Так, ученый выделил «нейрон Дженнифер Энистон», «выстреливавший» каждый раз, когда появлялись изображения, ассоциирующиеся с актрисой, или она сама, но «молчавший» при виде девушек, похожих на звезду. Эта клетка, как установили эксперты, была связана с целостностью образа, а не с конкретной внешностью или одеждой. Это дает понимание механизма формирования долговременной памяти.