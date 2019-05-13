Xiaomi планируют добавить новый редактор фотографий в свои смартфоны





Как известно, новая программа выделится расширенным функционалом и специальной эксклюзивной возможностью замены облаков. Сервис будет доступен на новых моделях мобильных телефонов компании, в первую очередь на флагманском Redmi. Приложение позволит изменять фотографии с учетом индивидуальных потребностей пользователя, а также создаст больше возможностей для творческой импровизации.В сервисе Youtube был опубликован видеоролик, на котором продемонстрирована новая возможность фоторедактора. К сожалению, точная дата выхода этого программного обеспечения для работы с фотографиями пока неизвестна.