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Xiaomi планируют добавить новый редактор фотографий в свои смартфоны

Производитель мобильных устройств Xiaomi выпустит новый редактор фотографий для своих смартфонов. Программа имеет дополнительный функционал, что позволит создавать более колоритные снимки.
Xiaomi планируют добавить новый редактор фотографий в свои смартфоны

Как известно, новая программа выделится расширенным функционалом и специальной эксклюзивной возможностью замены облаков. Сервис будет доступен на новых моделях мобильных телефонов компании, в первую очередь на флагманском Redmi. Приложение позволит изменять фотографии с учетом индивидуальных потребностей пользователя, а также создаст больше возможностей для творческой импровизации.

В сервисе Youtube был опубликован видеоролик, на котором продемонстрирована новая возможность фоторедактора. К сожалению, точная дата выхода этого программного обеспечения для работы с фотографиями пока неизвестна.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:23

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