Марина Александрова случайно «засветила» на видео лицо трехлетней дочери
Марина Александрова никогда не показывала поклонникам лица своих детей, но в одной из последних публикаций в Instagram-микроблоге она случайно «засветила» трехлетнюю дочь. Подписчикам показалось, что девочка унаследовала милые черты звездной матери.
Ролик снят во время семейной прогулки. На кадрах можно увидеть, как дети Александровой наблюдают за уткой и утятами у пруда. Неожиданно дочь актрисы повернулась к объективу камеры боком, и поклонники смогли немного рассмотреть ее лицо. Фолловерам показалось, что малышка очень похожа на свою мать: «Такая же красавица».
До этого момента знаменитость старалась ограждать своих детей от излишнего внимания публики. Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Супруги воспитывают двоих детей – шестилетнего сына Андрея, а также трехлетнюю дочь Екатерину.
Ролик снят во время семейной прогулки. На кадрах можно увидеть, как дети Александровой наблюдают за уткой и утятами у пруда. Неожиданно дочь актрисы повернулась к объективу камеры боком, и поклонники смогли немного рассмотреть ее лицо. Фолловерам показалось, что малышка очень похожа на свою мать: «Такая же красавица».
До этого момента знаменитость старалась ограждать своих детей от излишнего внимания публики. Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Супруги воспитывают двоих детей – шестилетнего сына Андрея, а также трехлетнюю дочь Екатерину.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:35