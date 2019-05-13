Марина Александрова случайно «засветила» на видео лицо трехлетней дочери

Ролик снят во время семейной прогулки. На кадрах можно увидеть, как дети Александровой наблюдают за уткой и утятами у пруда. Неожиданно дочь актрисы повернулась к объективу камеры боком, и поклонники смогли немного рассмотреть ее лицо. Фолловерам показалось, что малышка очень похожа на свою мать: «Такая же красавица».До этого момента знаменитость старалась ограждать своих детей от излишнего внимания публики. Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Супруги воспитывают двоих детей – шестилетнего сына Андрея, а также трехлетнюю дочь Екатерину.