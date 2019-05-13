АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Марина Александрова случайно «засветила» на видео лицо трехлетней дочери

Марина Александрова никогда не показывала поклонникам лица своих детей, но в одной из последних публикаций в Instagram-микроблоге она случайно «засветила» трехлетнюю дочь. Подписчикам показалось, что девочка унаследовала милые черты звездной матери.
Марина Александрова случайно «засветила» на видео лицо трехлетней дочери

Ролик снят во время семейной прогулки. На кадрах можно увидеть, как дети Александровой наблюдают за уткой и утятами у пруда. Неожиданно дочь актрисы повернулась к объективу камеры боком, и поклонники смогли немного рассмотреть ее лицо. Фолловерам показалось, что малышка очень похожа на свою мать: «Такая же красавица».

До этого момента знаменитость старалась ограждать своих детей от излишнего внимания публики. Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Супруги воспитывают двоих детей – шестилетнего сына Андрея, а также трехлетнюю дочь Екатерину.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Huawei для рекламы флагмана
Анастасия Кочервей и Алиана Гобозова
Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии
Поклонники заподозрили Ксению Бородину
Марина Александрова случайно
Ксения Собчак воссоединилась с сыном
Зведа проекта "Дом-2" Гоген Солнцев
Мошенники пытаются нажиться на имени
Компания Citroen готовит автомобиль для
Ученые рассказали о способах снижения
«Особенная» дочь Ирины Хакамады
Бренд HTC анонсировал свой новый
Иосиф Пригожин впервые за 30 лет сыграл
Ученые назвали причины «появления»
Елена Малышева провела экскурсию по
Ученые: Гранат помогает в лечении
В Венеции на Ксению Собчак напала
Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы
Представлена серийная версия концепта
Кристина Асмус в мусульманском наряде
Физические упражнения снижают симптомы
Анна Семенович в честь Дня матери
Назван топ-10 самых продаваемых
«Совместных детей нет»: Киркоров
Эксклюзивный LaFerrari выставили на
«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает
Дарья Мельникова состригла свои волосы
Болельщики «Спартака» в память о
PR-директор Юлии Началовой показала
Golden Concept готовит золотую версию
Просмотреть все новости