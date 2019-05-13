Поклонники заподозрили Ксению Бородину в беременности "назло" Ольге Бузовой

Недавно Ксения Бородина опубликовала шуточный ролик, где предстала в роли Ольги Бузовой. Недавно обе телеведущие побывали на фестивале "Жара", где, как оказалось, у певицы был личный лифт, на котором никто, кроме нее, не ездил. По возвращении в Москву Ольга Бузова вновь заговорила о материнстве и отметила, что рассматривает вариант ЭКО.Ксения Бородина, в свою очередь, показала на своей странице в Instagram новый снимок, где предстала в домашнем халате. Телеведущая проекта "Дом-2" отметила, что в Питере, где она сейчас находится, ей хочется спать 24 часа в сутки. Примечательно, что многие поклонники подумали о беременности знаменитости. Фолловеры стали спрашивать звезду, не беременна ли она, а также указывать на то, что сделать это Ксения Бородина могла "назло" коллеге Ольге Бузовой, ведь если певица забеременеет, к ее жизни будет приковано еще больше внимания.