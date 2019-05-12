В Венеции на Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка»
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак призналась, что не смогла в Италии отказаться от шоппинга. Знаменитость поддалась "туристической лихорадке" и купила себе украшение из муранского стекла.
Светская львица и знаменитая телеведущая Ксения Собчак в данный момент отдыхает в Италии. Знаменитость уже успела побывать на открытии Венецианского биеннале, а также, как оказалось, побаловать себя шоппингом. Звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram призналась, что поддалась "туристической лихорадке".
Поклонники в комментариях поинтересовались, почему Ксения Собчак предпочла отдыхать отдельно от своего супруга Максима Виторгана и их общего сына Платона, а также отметили, что кадр у звезды получился, по их мнению, не совсем удачный.
Светская львица и знаменитая телеведущая Ксения Собчак в данный момент отдыхает в Италии. Знаменитость уже успела побывать на открытии Венецианского биеннале, а также, как оказалось, побаловать себя шоппингом. Звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram призналась, что поддалась "туристической лихорадке".
"Каждой покупке - своё место и время. Поддавшись в Венеции туристической лихорадке, зашла. Злословят, что в России коллекции хуже... байеры плохие... все плохо. Проверила. Врут. Но туристическую миссию выполнила - зацепили (и я их зацепила) шармы с муранским стеклом (где же, если не в Венеции покупать муранское стекло), но носить планирую их на цепочке, смотрится просто феерично! И, кстати, не только на фоне СанМарко." - написала звезда в соцсети
Поклонники в комментариях поинтересовались, почему Ксения Собчак предпочла отдыхать отдельно от своего супруга Максима Виторгана и их общего сына Платона, а также отметили, что кадр у звезды получился, по их мнению, не совсем удачный.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 23:10