В Венеции на Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка»

"Каждой покупке - своё место и время. Поддавшись в Венеции туристической лихорадке, зашла. Злословят, что в России коллекции хуже... байеры плохие... все плохо. Проверила. Врут. Но туристическую миссию выполнила - зацепили (и я их зацепила) шармы с муранским стеклом (где же, если не в Венеции покупать муранское стекло), но носить планирую их на цепочке, смотрится просто феерично! И, кстати, не только на фоне СанМарко." - написала звезда в соцсети

Светская львица и знаменитая телеведущая Ксения Собчак в данный момент отдыхает в Италии. Знаменитость уже успела побывать на открытии Венецианского биеннале, а также, как оказалось, побаловать себя шоппингом. Звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram призналась, что поддалась "туристической лихорадке".Поклонники в комментариях поинтересовались, почему Ксения Собчак предпочла отдыхать отдельно от своего супруга Максима Виторгана и их общего сына Платона, а также отметили, что кадр у звезды получился, по их мнению, не совсем удачный.