Ксения Собчак воссоединилась с сыном Платоном после недельной разлуки

Максим Виторган вместе с их общим с Ксенией Собчак сыном Платоном отдыхал в Испании на курорте Марбелья. Как оказалось, там же присутствовала и его теща - мать Ксении Собчак. Сама светская львица провела неделю без ребенка в Венеции, где даже посетила одну из знаменитых выставок.Буквально вчера стало известно, что Ксения Собчак вновь воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем она сама поспешила сообщить поклонникам на своей странице в Instagram. Телеведущая и звезда "Дома-2" отметила, что для нее эти семь дней длились как год. Видимо, теперь светская львица продолжит свой отдых вместе с наследником.Максим Виторган тем временем также продолжает радовать подписчиков новыми снимками из Испании. Недавно знаменитый актер разместил в своем микроблоге в соцсети совместный снимок с солистом группы "Би-2" Левой.