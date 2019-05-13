Ксения Собчак воссоединилась с сыном Платоном после недельной разлуки
Недавно Ксения Собчак и Максим Виторган отправились в отпуск за границу, однако оказалось, что отдыхают экс-супруги по отдельности. В своем аккаунте в Instagram телеведущая рассказала, что воссоединилась с сыном после недельной разлуки, пока он был с отцом.
Максим Виторган вместе с их общим с Ксенией Собчак сыном Платоном отдыхал в Испании на курорте Марбелья. Как оказалось, там же присутствовала и его теща - мать Ксении Собчак. Сама светская львица провела неделю без ребенка в Венеции, где даже посетила одну из знаменитых выставок.
Буквально вчера стало известно, что Ксения Собчак вновь воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем она сама поспешила сообщить поклонникам на своей странице в Instagram. Телеведущая и звезда "Дома-2" отметила, что для нее эти семь дней длились как год. Видимо, теперь светская львица продолжит свой отдых вместе с наследником.
Максим Виторган тем временем также продолжает радовать подписчиков новыми снимками из Испании. Недавно знаменитый актер разместил в своем микроблоге в соцсети совместный снимок с солистом группы "Би-2" Левой.
Максим Виторган вместе с их общим с Ксенией Собчак сыном Платоном отдыхал в Испании на курорте Марбелья. Как оказалось, там же присутствовала и его теща - мать Ксении Собчак. Сама светская львица провела неделю без ребенка в Венеции, где даже посетила одну из знаменитых выставок.
Буквально вчера стало известно, что Ксения Собчак вновь воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем она сама поспешила сообщить поклонникам на своей странице в Instagram. Телеведущая и звезда "Дома-2" отметила, что для нее эти семь дней длились как год. Видимо, теперь светская львица продолжит свой отдых вместе с наследником.
Максим Виторган тем временем также продолжает радовать подписчиков новыми снимками из Испании. Недавно знаменитый актер разместил в своем микроблоге в соцсети совместный снимок с солистом группы "Би-2" Левой.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30